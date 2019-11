Wie soll sich Warendorf für die Zukunft aufstellen? Zu dieser Frage hatte der Heimatverein am Sonntagmorgen zu einem lockeren „Runden Tisch“ in das alte Gasthaus Wiese eingeladen. „Ich habe einige Abmeldungen und Entschuldigungen per E-Mail bekommen“, hatte die Vorsitzende Mechtild Wolff kurz vor Beginn der Veranstaltung bereits vermutet, dass sich der Andrang in Grenzen halten werde. Und sie sollte Recht behalten. Nur fünf Mitglieder begrüßte sie zu den Gesprächen, die sich um allgemeine Themen der Entwicklung Warendorfs drehen sollten: „Wir haben uns in den letzten Jahren stark auf die Emsinsel konzentriert“, merkte die Heimatvereinschefin an. Dieses Thema sei zwar von zentraler Bedeutung, es gebe jedoch noch viele andere Themen in Warendorf, die angesprochen werden müssten. Jedoch hängen die meisten Themen zumindest irgendwie immer mit der Entwicklung der Brinkhaus-Industriebrache (Emsinsel) zusammen. Und so kam die kleine Runde immer mal wieder auch darauf zu sprechen und diskutierte, wie die Fläche genutzt werden könne. Und das durchaus kontrovers. Denn die Meinungen, ob beispielsweise auf der Fläche in geringem Umfang auch Wohnbebauung oder „Partyfläche“ für jüngere Generationen angesiedelt werden sollen, gehen auch innerhalb des Heimatvereins auseinander.

Angesprochen wurden jedoch auch andere Themen, etwa die mögliche Ansiedlung eines größeren Elektronikfachmarktes. Eine derartige Fläche lasse sich in der Innenstadt wohl nicht zur Verfügung stellen. Das Einzelhandelsgutachten für die Innenstadt lasse sich da wohl nicht mit der Realität in Verbindung bringen, hieß es.

Kritisiert wurde die Ansiedlung der Ärztezentren im Norden der Stadt. Diese hätten sich einige Mitglieder beispielsweise innenstadtnah auf dem Bahnhofsgelände gewünscht. „Kleine inhabergeführte Geschäfte machen den Markenkern von Warendorf aus“, beschrieb Mechtild Wolff Bedeutung des Einzelhandels in der Innenstadt. Gerade im Osten der Innenstadt seien in letzter Zeit viele Geschäftsräume in Wohnraum umgewandelt worden, merkten die Heimatfreunde an.

Angeregt wurde die Attraktivierung der „Randbereiche“ der Innenstadt, etwa entlang der Bundesstraße 64 oder der „usseligen Promenade“ zwischen dem Lohwall und dem Wilhelmsplatz. Dort könne man attraktive Eingangstore zur Innenstadt schaffen, um diese auch für auswärtige weiter interessant zu machen, hieß es. Per Mail war eine Anregung eingegangen, die die Heimatvereins-Vorsitzende vorlas: danach sollte in Warendorf wieder stärker aufs Thema „Pferd“ gesetzt werden. Kritisiert wurde die Bepflanzung in der Stadt. „Wir brauchen pfiffige, neue Ideen“, stimmte Wolff den Mitgliedern unter anderem mit Blick auf die jährlich angebrachten Blumenampeln in der Innenstadt zu. Dennoch waren sich die Heimatvereinsmitglieder einig, dass vieles gut laufe: „Wir wollen nicht nur nörgeln!“