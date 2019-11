Noch ehe die Bagger überhaupt anrückten, herrschte an den modernen Eigentumswohnungen, die derzeit an Zuhornstraße im Herzen der Warendorfer Altstadt entstehen, reges Interesse. Die Nachfrage nach den sieben Einheiten, sagt der zuständige Bauunternehmer Dieter Oertker , sei groß.

Oertker Bau vermarktet die Drei- bis Vier- Zimmer-Wohnungen, die Größen zwischen 80 und 150 Quadratmetern aufweisen und dank eines Aufzugs allesamt barrierefrei zugänglich sind, gemeinsam mit der Immobilienabteilung der Volksbank eG. Zurzeit werden die alten Garagen auf dem 750 Quadratmeter großen Grundstück (ehemals Ahlbrand) abgerissen. Anfang 2021, hofft Oertker, werde das Mehrfamilienhaus in ruhiger Wohnlage bezugsfertig sein. Das Besondere: der Pkw-Fahrstuhl. Per Knopfdruck, wie bei einem normalen Fahrstuhl, nur größer, geht es mit dem Auto in die Tiefgarage. Eine Herausforderung für den Bauunternehmer sind die Gründungsarbeiten auf beengtem Raum. So wird die Zuhornstraße ab Januar bis zur Fertigstellung des Objektes für den Autoverkehr gesperrt bleiben. Anlieger und Geschäftsleute wurden bereits informiert. Für die Architektur des attraktiven Gebäudes zeichnet das Warendorfer Architekturbüro Altefrohne verantwortlich. Es handelt sich um einen Putzbau. In der Mitte ist das Treppenhaus angeordnet, das optisch nach vorne verspringt. Der Eingang ist zur Zuhornstraße. Alle Wohnungen sind hochwertig ausgestattet, mit Terrasse oder Balkon nach Südwesten. Der Gebäudekörper passt sich mit seinen dreieinhalb Geschossen der Nachbarbebauung an und ragt 15 Meter in den Himmel.