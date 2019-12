Bernhard Blanke neuer Vize-Präsident

Nachwuchsgewinnung, Fachkräftesicherung und Digitalisierung, aber auch Investitionen in berufliche Bildung und in Bildungseinrichtungen, das sind die großen Herausforderungen für das Handwerk. Der neue Vizepräsident der Handwerkskammer Münster, der Warendorfer Bernhard Blanke , will in diesem Ehrenamt insbesondere Interessenvertreter der Arbeitnehmer und des Fachkräftenachwuchses sein. Auf der jüngsten Vollversammlung der Handwerkskammer wurde der gelernte Kfz-Mechaniker in das Amt gewählt. Blanke wohnt in Warendorf, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Beschäftigt ist der 53-Jährige als Verkäufer für Transporter im Beresa-Autohaus am Standort Warendorf. Seit 1994 ist er Mitglied in der Handwerkskammer. Diese stärke als Dienstleistungszentrum 28 500 Betriebe im Münsterland und in der Emscher-Lippe-Region sowie deren 200 000 Beschäftigte, darunter 15 000 Lehrlinge, auch weiterhin mit Bildung, Beratung und Service. „Diese Aktivitäten wären ohne ein starkes Ehrenamt nicht möglich“, hält Blanke es mit Hans Hund, der auf der Vollversammlung für weitere fünf Jahre als Präsident an der ehrenamtlichen Spitze der Handwerkskammer (HWK) Münster bestätigt wurde. Neue Impulse seien sowohl im Münsterland als auch im Ruhrgebiet gefragt. Die Handwerkskammern und lokalen Handwerksverbände beider Regionen seien dazu gemeinsam aktiv. „Wir brauchen selbstbewusste und vielfältige Mittelstandsregionen mit mehr Bereitschaft zum Unternehmertum. Das Handwerk steht als Partner zur Seite“, so brachte Hans Hund den Tenor auf den Punkt.

