Standesgemäß in der Pferdekutsche kam der Nikolaus an seinem Namenstag direkt aus Himmelshausen in das Warendorfer Weihnachtswäldchen, wo Kinder und Eltern schon erwartungsfroh auf die Ankunft warteten. Der Nikolaus, dargestellt von Martin Decker , empfing die Kinder vor dem großen Portal der St. Laurentiuskirche. Wer wollte, konnte nach vorn zum Heiligen Mann und Knecht Ruprecht (Katrin Töhler) gehen und etwas vortragen – Gedichte oder Lieder. Das ließen sich einige Kinder nicht zweimal sagen. Gemeinsam mit dem Nikolaus sangen sie „Lasst uns froh und munter sein.“ Anschließend gab es süße Stutenkerle (gesponsert von der Volksbank). Musikalisch umrahmt wurde der Empfang von Bläsern der Schule für Musik.