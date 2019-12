„Man soll immer gehen, wenn es am Schönsten ist. . . Ich habe noch den ganzen Urlaub aus dem Jahre 2002 aufwärts. Denn werde ich jetzt mal nehmen“, scherzt Heinz (Heinrich) Goldmann und verabschiedet sich aus dem Berufsleben. 75 Jahre lang führte die Familie Goldmann das Elektrofachgeschäft an der Freckenhorster Straße. Keimzelle des Traditionsbetriebes war an der Andreasstraße. „Den Grundstein legten 1945 mein Opa Heinrich, mein Vater Heinrich und mein Onkel Paul. Der Umzug an die Freckenhorster Straße erfolgte in den 60er Jahren“, erinnert sich Heinrich Goldmann, der 1974 in die Lehre bei seinem Vater ging und 1988 die Meisterprüfung ablegte. Auch wenn der Chef jetzt nicht mehr Heinrich heißt („die Guten heißen alle Heinz“), geht es ab Januar 2020 weiter: der mittelständische Elektro-Meisterbetrieb Pelke mit Sitz in Ennigerloh-Westkirchen übernimmt Laden, Werkstatt und Mitarbeiter. Der Name Goldmann bleibt erhalten – ergänzt um den Namen Pelke voran. Neue Inhaber sind Oliver und Tobias Pelke – Seniorchef war auch hier – wie sollte es anders sein – ein Heinrich.

Etwas wehmütig ums Herz wird Heinrich Goldmann, wenn er daran denkt, am 31. Dezember dieses Jahres sein Geschäft zum letzten Mal abzuschließen und den Schlüssel zu übergeben. Seine Kinder Marco (Pilot) und Meike (Heilerziehungs-Pflegerin) haben andere Berufswege eingeschlagen. Gemeinsam mit seiner Frau Gudrun, die gute Seele im Büro, wird Heinz Goldmann seinen Lebensabend im Eigenheim im Norden Warendorfs verbringen. 70 Auszubildende werden es wohl gewesen sein, die durch seine Hände gegangen sind. Heute zählt der Betrieb neun Mitarbeiter einschließlich Azubi. „Zu meinem 60. Geburtstag habe ich ein Bild geschenkt bekommen, auf dem fast alle Ehemaligen und aktuellen Mitarbeiter stehen. Das war das schönste Geburtstagsgeschenk.“

Goldmann weiß sein Geschäft in guten Händen. Pelke in Westkirchen, das sei ebenfalls ein Familienunternehmen: „Die machen das Gleiche wie wir.“ Und Goldmann ist stolz: Der Wettbewerb sei härter geworden. Auch spüre er, dass es immer schwieriger sei, Auszubildende für den Beruf zu begeistern. Doch das alteingesessene Elektrofachgeschäft mit Installationsservice habe sich im Online-Handel behauptet. Schon kurz nach der Gründung galt Goldmann als Garant für gute Elektrowaren. Eine fachkundige Beratung und die hauseigene Werkstatt sorgen bis heute dafür, dass die Kunden dem Unternehmen die Treue halten. Heinz Goldmann (61) ist noch immer im Tagesgeschäft aktiv.

Auch, wenn sich der Elektromeister aus dem Berufsleben zurückzieht, bleibt „Goldi“ wie er liebevoll von seinen Fußballfreunden genannt wird, dem runden Leder treu – im Ehrenamt als Trainer und im Vorstand des TuS Freckenhorst.