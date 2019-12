Heiligabend schon was vor? „ Weihnachten ist ein Fest der Liebe“, betont Ulrich Hagemann , Pastoralreferent der Gemeinde St. Laurentius. Aus diesem Grund führte der Caritasausschuss 2018 ein offenes Weihnachtsfest für alle ein. „Wir feiern natürlich christlich, willkommen ist aber jeder“, erklärt Hagemann.

Der Grundgedanke ist, dass niemand zu den Weihnachtsfeiertagen alleine sein muss, sondern die Möglichkeit hat, in einer großen Gemeinschaft das Fest zu verbringen. „Alleine bedeutet nicht sofort einsam. Die Einladung richtet sich an den jungen Single genau so wie an den Witwer oder an die kleine Familie“, meint der Pastoralreferent weiter.

Begonnen wird mit einer gemütlichen Kaffeestunde um 15 Uhr im Marienpfarrheim. Hier können sich die Teilnehmer kennenlernen und ins Gespräch kommen. Ulrich Hagemann wird zudem in die Tasten greifen, damit alle Teilnehmer gemeinsam Weihnachtslieder singen können. Traditionell soll auch die Weihnachtsgeschichte gelesen werden. Nach einem gemeinsamen Abendessen – Heißwürstchen mit Kartoffelsalat – besteht dann die Möglichkeit, an der Weihnachtsmesse in der angrenzenden Marienkirche teilzunehmen.

„In den Medien wird immer das Idealbild einer Familie und Feier dargestellt. Oftmals ist das aber nicht so. Heiligabend bedeutet Freude zu schenken und wir hoffen, dass auch in diesem Jahr viele glückliche Menschen hier zusammen kommen“, hofft Markus Austerhoff , der für die weniger mobilen Teilnehmer auch in diesem Jahr wieder einen Fahrdienst eingerichtet hat.

Gemütlich-besinnliche Atmosphäre

Denn das gemeinsame Fest kann nur gelingen, wenn viele Hände anpacken. „Letztes Jahr bin ich nicht dabei gewesen und ich freue mich darauf, Zeit zu verschenken“, meint Birgit Afhüppe. Ein Gedanke, den Ulla Breuer teilt. Im letzten Jahr half sie am Vortag bei den Vorbereitungen, dieses Jahr wird sie auch Heiligabend mit dabei sein. „In kleinen Familien wird nur noch selten gesungen. In einer großen Gruppe zu singen ist einfach toll“, freut sich Breuer auf die gemeinsamen Stunden. Aber nicht nur viele ehrenamtliche Helfer unterstützen, sondern es gehen auch zahlreiche Spenden ein. Für den „Kaffeeklatsch“ spendiert Hülsmann beispielsweise einige Pralinen und Uehre Gartenland stellt für dieses Jahr einen Weihnachtsbaum zur Verfügung.

„Wir haben natürlich kein gemütliches Wohnzimmer mit Sofa, aber wir werden es schaffen, eine gemütliche besinnliche Atmosphäre zu schaffen“, betont Ulrich Hagemann. Die Vorbereitungen sind in den letzten Zügen und das einzige, was noch fehlt sind einige Kartoffelsalate. Hier bittet das Organisationsteam wieder um Hilfe aus der Gemeinde. Spender und Interessierte können sich direkt im Pfarrbüro melden unter ✆ 98 91 70. Für die bessere Planung wird um Anmeldungen gebeten – bei Bedarf kann dort auch direkt der Fahrdienst abgesprochen werden.

„Es fängt klein an und wird hoffentlich immer größer“, wirft Markus Austerhoff bereits den Blick in die Zukunft.