Das Mädchen war zu der Zeit Bewohnerin einer Jugendhilfeeinrichtung im Kreis Warendorf. Gemeinsam habe man oft auf einem öffentlichen Platz in Freckenhorst Zeit verbracht, erklärte der gebürtige Münsteraner dem Gericht. Die beiden seien befreundet und zuletzt ein Paar gewesen.

Laut der Anklage soll die 13-Jährige in der Wohnung des Angeklagten von ihm Bier, Sekt, und die Spirituose Grappa bekommen haben. Zudem habe er mit ihr Marihuana geraucht und die Aufputschdroge Amphetamin durch die Nase eingezogen. Das Mädchen soll sich später erbrochen haben. Als sie benommen auf dem Bett gelegen habe, habe der Angeklagte ihr teils die Kleidung ausgezogen und mit ihr Geschlechtsverkehr gehabt. Vorher soll er Fotos von ihr in dem Zustand gemacht haben. Deswegen ist er auch wegen Herstellung von Kinderpornografie angeklagt.

Dass es mit der Minderjährigen zum Beischlaf gekommen sei, bestritt der Angeklagte. Sie hatte bei Vernehmungen vor dem Prozess ausgesagt, dass sie mit dem 33-Jährigen in den Wochen „10 bis 15 Mal rumgeknutscht“ habe. In der Nacht habe er sie anfassen wollen, und sie habe ihn „weggeschubst“. Später sei sie so abwesend gewesen, dass sie sich nicht an Details erinnern könne. Die Bilder von ihr in halbnacktem Zustand habe sie durch Zufall auf seinem Handy entdeckt.

Der Angeklagte sagte nun am Mittwoch, er habe sich „selbst befriedigt“ und die 13-Jährige gefragt, ob das für sie „in Ordnung“ sei, erklärte er, was sie bejaht habe.

Das Gericht hingegen schätzte die Fotos von dem Mädchen so ein, dass es „schläft oder in Ohnmacht ist“, sagte der Vorsitzende Richter.