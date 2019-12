Schnee auf die Sprünge geholfen

Während sich der Winter in Warendorf noch bedeckt hält, konnten sich die Besucher des Weihnachts-Jour-fixe über den ersten Schnee des Jahres freuen. Doch bevor der Schnee im Dachtheater herunterrieselte, durften am Freitagabend noch Künstler ihr Können unter Beweis stellen.

Den Anfang machte Fred Mutz , der unter seinem Pseudonym „Pferdinand Warendorph“ eigens verfasste Lyrik vortrug. Die verarbeiteten Themen waren vielfältig: Mutz adaptierte Goethes „Heideröslein“ und münzte es als „Weideröslein“ auf Warendorf. In einem „zoologischen Block“ widmete er sich Kamelen, Nashörnern, Geiern, Glühwürmchen und Mäusen. Besonders erheiternd fanden die Zuschauer sein Werk über Weihnachtsgeschenke – hier nahm Mutz die Diskussion zwischen Paaren aufs Korn: „Wir schenken uns nichts“.

Nach einer kurzen Pause konnten sich die Besucher auf besinnliche Weihnachtsmusik freuen. Lena Beitelhoff (Querflöte), Marie Joisten (Violine) und Peter Heidebrecht (Klavier) hatten Klassiker wie „We wish you a merry Christmas“, „The first Noel“ und „Stille Nacht“ im Gepäck.

Musikalisch ging es mit dem „Andreas Schwepp Trio“ weiter, allerdings weniger besinnlich. Andreas Schwepp übernahm den Gesang bei mehreren George Michael-Songs, bei „Yes, the river knows“ von The Doors und vielem mehr. Christian Rennemeier begleitete ihn an der Gitarre und Tobias Eselgrim am Bass.

Währenddessen stand das TAW-Team schon in den Startlöchern, denn die nächsten Programmpunkte hatten die Organisatoren selber vorbereitet. Traditionell gab es wieder ein Theaterstück des Café-Teams. Dieses Mal hatten sie sich für die Bremer Stadtmusikanten entschieden. „Sie halten sich natürlich streng an die Grimmsche Vorlage, haben das Stück aber neu interpretiert“, betonte Moderatorin Monika Mulder und übergab den Schauspielern die Bühne. Anstelle der klassischen Gestalten erwartete das Publikum die skurrile Kombination aus Einhorn, Wolf, Tiger und Hahn, die sich gemeinsam nach Bremen aufmachten. Gewohnt überspitzt sorgte das Café-Team für große Erheiterung und erntete entsprechenden Applaus. Auch André Auer und Monika Mulder hatten als Moderatorenteam im Bereich Netzfixe nach „X-Mas Fails“ im Internet gestöbert. Von Schokoladenhasen, die als Rentiere getarnt wurden, bis hin zu interessanten Erotikanzeigen sorgten alle Beiträge für großes Gelächter, bevor die alljährliche Frage durchs Dachtheater gemurmelt wurde: Wird es schneien? Um dem Schnee auf die Sprünge zu helfen, sangen alle gemeinsam das Lied „Leise rieselt der Schnee“, unter der instrumentalen Begleitung von Christian Rennemeier. Auch wenn der Wettergott nicht auf den Gesang reagierte, taten es die vorbereiteten Schneeballons, die an der Decke des Dachtheaters hingen. So konnten die Besucher des Jour-fixe den ersten Schneefall des Jahres in Warendorf miterleben.