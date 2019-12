Die Versorgung der Pferde ist auch weiterhin gewährleistet. Erleichtert dürften die meisten Einstaller des Reit- und Fahrvereins Warendorf sein, dass ihre Pferde auch weiterhin am angestammten Platz versorgt werden – wenn auch zu leicht veränderten Konditionen. Rund 60 der 450 Vereinsmitglieder haben derzeit ihre Tiere in den Stallungen von Josef Besselmann (ehemaliger Hof Everwand) untergebracht. Vor Kurzem kam dann die Nachricht, dass der Service rund um die Versorgung der Tiere zum Jahreswechsel eingestellt werden soll (die WN berichteten). Binnen einer Woche hatten sich die Einstaller jetzt organisiert, um gemeinsam die Versorgung der Tiere selbst sicher zu stellen. „Das haben die wirklich super gemacht“, beschreibt der Vereinsvorsitzende Georg Ettwig die „vorbildliche“ Zusammenarbeit der Einstaller im WN-Gespräch nach der letzten Sitzung am Samstag.

Auf der Versammlung konnte er jedoch den Pferdebesitzern gute Neuigkeiten mitteilen. Die Versorgung der Pferde werde weiter übernommen. Im Prinzip zu den gleichen finanziellen Konditionen.

Jedoch müssen nun alle Einstaller den Mindestservice aus Boxmiete, Futter, Füttern, Misten und Einstreuen buchen. Lediglich der Weideservice bleibt nach Bedarf buchbar.

„Dadurch wird es für einige wohl etwas teurer“, schätzt Ettwig, dass der ein oder andere Einstaller sich nun anderweitig umschauen wird. Jedoch seien alle erleichtert, dass sie die Tiere zunächst gut versorgt sehen. Er zeigte sich erfreut über das Verhandlungsergebnis mit Josef Besselmann, dem die Stallungen gehören. Reitplatz und Hallen dagegen gehören dem Verein: „Das ist eine Gemeinschaft, in die zwei Parteien etwas einbringen“, ist Ettwig froh über die Zusammenarbeit mit dem Verpächter.

Erschreckt zeigte sich Ettwig über Berichte schlechten Sozialverhaltens der Einstaller. Es sei der Eindruck entstanden, die Mitglieder hätten „keine gute Kinderstube“ gehabt: „Ich kenne die Leute persönlich“, sprang er den Einstallern im WN-Gespräch zur Seite. Es habe Einzelfälle gegeben, die – nach der jetzt erfolgten Aufarbeitung – wohl vor allem auf mangelnde Kommunikation zurückzuführen seien: „Es gab keine formulierten Regelungen“

Als Reaktion darauf werden nun Betriebsregeln aufgestellt, um reibungslose Abläufe sicherzustellen. Außerdem wurde eine Abordnung der Einstaller aufgestellt, die für eine bessere Kommunikation mit der Betriebsleitung und dem Verpächter zuständig sind.