Die alte ist seit Mitte November auf dem Schrott: 50 Jahre Dauerdruck im Einsatz gegen die Ems, die hatten nicht nur die Regelhydraulik des Emswehrs geschafft, sondern auch die sogenannte Fischbauchklappe (wie berichtet). Seit Dienstagmorgen ist der maßgeschneiderte Ersatz da. Per Schwerlastkran schwenkte das Team der Oerlinghauser Wasserbau-Firma Maier die Stahlkons­truktion zwischen die Lager in den Betonwänden unterm HOT.

Damit geht das schwerste Kapitel für die Anfang des Jahres noch gar nicht absehbare Flussbaustelle seinem Ende entgegen. Wie berichtet hatte sich nach Routinearbeiten an der Hydraulik herausgestellt, dass die Stadt tiefer in die Tasche greifen muss – und rund eine halbe Million Euro für einen Neubau fällig werden. Die zentrale Komponente, die Klappe, ist eine Spezialanfertigung.

„ Dienstag und Mittwoch sollen die wesentlichen Dinge passieren. Dienstag und Mittwoch sollen die wesentlichen Dinge passieren. “ Baudirektor Peter Pesch

„Ich gehe davon aus, dass wir im Lauf dieser Woche fertig werden.“ Das ist die Einschätzung von Baudirektor Peter Pesch, der am Dienstagmorgen selbst vor Ort war, um sich vom Arbeitsfortschritt zu überzeugen. Wegen der Bebauung und der Besonderheit der Baustelle ist so ein Projekt auch für einen Routinier aus der Bauverwaltung nichts Alltägliches. Mit der Installation des größten Bausteins sollte jetzt alles recht schnell gehen. Geplant sei, dass „Dienstag und Mittwoch die wesentlichen Dinge passieren“.

Blick von oben. Foto: Jörg Pastoor

Nachdem morgens die Klappe im Schneckentempo zwischen die Betonbrüstungen herabgelassen und an Ort und Stelle war, seien mittags die ersten Bolzen zur Befestigung an der Hydraulik befestigt worden. „Dabei geht es um Millimeter“, so Pesch im WN-Gespräch. Parallel sei der größere der beiden Holzschütze neben der Klappe erneuert worden. „Wir können im Moment den Fluss ja nur mit dem kleinen regeln.“ Um die Feinarbeiten erledigen zu können, müsse heute noch einmal das Wasser abgelassen werden.

Wie geplant wohl vor Weihnachten fertig

Für den heutigen Mittwoch sei dann der letzte Einsatz für den Autokran geplant, weil der die Balkensperre vor der Fischbauchklappe entfernen muss.

Insgesamt hat das Drehbuch für die einzelnen Schritte gepasst – Plan war gewesen, die Runderneuerung der abgenutzten Stautechnik noch vor Weihnachten abschließen zu können.