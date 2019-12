Partnergemeinde wächst rasant

Mit einer Monstranz, einigen Fußball-Trikot-Sätzen und gemischten Gefühlen machten sich Barbara Comtois, Pfarrdechant Manfred Krampe und Diakon Manfred Hillebrand vom Arbeitskreis Bégéradougou der Gemeinde St. Bonifatius und St. Lambertus Mitte November auf den Weg zur Partnergemeinde St. Etienne in Bégéradougou. Um die politischen Unruhen im Norden und Osten des Landes wissend, sinnierte Pfarrdechant Manfred Krampe während des Fluges nach Burkina Faso, ob es wirklich eine gute Idee war, die Einladung von Pfarrer Martial Karama zu den Feierlichkeiten anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Gemeinde St. Etienne anzunehmen. „Aus Sicherheitsgründen hatten wir dann einen Inlandsflug von der Hauptstadt nach Bégéradougou“, erzählt Krampe, während Barbara Comtois von riesigen Truppentransportern berichtet, die ihnen auf ihrer Reise begegnet seien. Einzig Manfred Hillebrand, der seit 17 Jahren den Kontakt zur rasant wachsenden Gemeinde St. Etienne pflegt, scheint die Reise ganz entspannt angetreten zu haben. „Vielleicht war ich auch blauäugig“, meint er. Aber vor Ort habe es dann ja auch keinerlei Schwierigkeiten gegeben.

In Bégéradougou wurden die drei Deutschen freudig empfangen. 900 bis 1200 Menschen, schätzt Hillebrand, hätten sich zu dem das Jubiläumsjahr beschließenden Festgottesdienst mit dem Bischof und der sich anschließenden Grundsteinlegung für ein neues Gotteshaus, das bis zu 1000 Gläubigen Platz bieten soll, eingefunden.

Eingeweiht wurde bei dieser Gelegenheit auch eine in Eigeninitiative gesetzte Begrenzungsmauer, die das Kirchengelände umgibt. Zum Dank für eine hilfreiche Spende aus der Partnergemeinde wurde das Logo von St. Bonifatius und St. Lambertus über dem Tor verewigt.

Während der Feierlichkeiten übergaben die Besucher aus Deutschland auch ihre Mitbringsel. Fußball-Trikots, spendiert vom TuS, und die Monstranz, die sich die Partnergemeinde gewünscht und die ein Spender aus der Gemeinde St. Bonifatius und St. Lambertus finanziert hatte. „Die Trikots waren wichtiger als die Monstranz“, meint Pfarrer Manfred Krampe schmunzelnd.

Den Aufenthalt in Burkina Faso nutzten die Arbeitskreis-Mitglieder auch dazu, Projekte in Augenschein zu nehmen, die von Freckenhorst und Hoetmar aus unterstützt werden. So statteten sie dem Apotheker einen Besuch ab, der, Spendengeldern sei Dank, nicht mehr vor leeren Regalen steht. Memory- und Puzzle-Spiel-Spenden brachten die Besucher in den Kindergarten. Pater Cyrille, der mit technischen Geräten aus Freckenhorst die Fischzucht in einem Fortbildungszentrum, das Familien Kenntnisse über Ackerbau und Viehzucht vermittelt, optimiert hat, freute sich über weitere Filter zur Wasser-Desinfektion. Von einer „echten Erfolgsgeschichte“ berichtet schließlich Barbara Comtois. So besuchte die Gruppe einige Frauen, die sich mit Hilfe von Mikrokrediten der Caisse populaire als Händlerinnen selbstständig gemacht haben. Kredite werden nur Frauen gewährt, die Ersparnisse vorweisen. Drei Frauen hatte die Kirchengemeinde St. Bonifatius und St. Lambertus mit Spenden zur Aufstockung des Eigenkapitals verholfen.