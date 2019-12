Wenn am Samstagabend ab 19.30 Uhr in der Stiftskirche klassische Weihnachtslieder in teilweise ungewöhnlichen Sätzen erklingen, geht wohl nicht nur Andrea Kuckelmann das Herz auf. „Dann ist wirklich Weihnachten “, freute sich die Schatzmeisterin des Kinder- und Jugendchores am Donnerstagnachmittag während der Generalprobe schon auf das Weihnachtskonzert des Chores.

Dieses steht, in Anlehnung an ein Mini-Musical „Sterntaler“, das Vor- und Grundchor mit Rainer Edelbrock einstudiert haben, unter dem Motto „Sternenzauber“. Der Konzertchor, den Sandra Linnemann in Vertretung von Chorleiterin Dorothee Prinz leitet und der am Klavier von Birgit Kreutz begleitet wird, wird bekannte Weihnachtslieder intonieren.

Im Anschluss an das Konzert wird der Förderverein alle Besucher, darunter einige Ehrengäste zu Glühwein und Kinderpunsch in den Kreuzgang einladen. Eintrittskarten sind bis Samstagmittag bei Spielwaren Kieskemper (und später an der Abendkasse) erhältlich. Für Erwachsene kosten sie 9 Euro, für Kinder 6 Euro.

Am Rande der Generalprobe übergab Sandra Schlüter, Mitarbeiterin der Freckenhorster Filiale der Sparkasse Münsterland Ost, Andrea Kuckelmann und Schriftführerin Britta Kreimer ein neues Notebook, das die Sparkasse Münsterland Ost im Wesentlichen finanziert hat und das der Schatzmeisterin die Arbeit in Zukunft ein wenig erleichtern soll.