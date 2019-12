Im Gegensatz zum medienwirksamen Tarif-Streik bei der Eurobahn entwickelt sich nahezu unbemerkt ein Fortschritt in Warendorfs öffentlichem Personen-Nahverkehr: Es gibt seit wenigen Tagen einen neuen Typ von Bushaltestellen. An der Einmündung der Berliner auf die Hoetmarer Straße in Freckenhorst ist die stadtweit erste Kombination aus Wartehäuschen und Rad-Unterstand in Betrieb. Die WN hakten für Details nach.

Und zwar bei Heinrich Funke . Der Sachbearbeiter im städtischen Straßen- und Tiefbau war nach eigenen Angaben vor rund zwei Jahren auf ein Förderprogramm des Zweckverbands Nahverkehr Westfalen-Lippe (kurz NWL) gestoßen. „Daraus gibt es 90 Prozent Zuschuss für den Bushaltestellen-Bau“, erklärte Funke auf Anfrage. Wartehäuschen und „Rad-Port“ kosteten je 10 000 Euro. Das blau lackierte Duo steht auf einem der sogenannten Bus-Caps. Die Oberfläche dieser Haltestellen ist auf dem Höhenniveau der Bus-Eingänge.

„ Da stand das Häuschen in einem richtigen Loch. Da stand das Häuschen in einem richtigen Loch. “ Heinrich Funke zum vorherigen Zustand des Wartehäuschens

Insgesamt beliefen sich die Ausgaben für die Niveau-Angleichung der Haltestelle auf rund 80 000 Euro. „Der Straßenbau war dort etwas aufwendiger.“ Aber laut Funke ist die Situation für Busgäste an dem Haltepunkt Berliner Straße nun um Klassen besser als vorher: „Da stand das Häuschen in einem richtigen Loch.“

Während die Stadt auch an sechs anderen Stellen wie dem Wilhelmsplatz oder am Kreishaus solche Caps hat bauen lassen, ist der Freckenhorster Haltestellen-Typ im Paket eine echte Premiere. „Wir bauen nächstes Jahr noch drei andere: am Kreishaus, gegenüber Murrenhoff und an der Industriestraße.“ Die Haltestellen sind stark genutzt, dort herrsche wegen der vielen abgestellten Fahrräder einigermaßen Chaos. Deshalb sieht Funke auch jeweils 20 Einstellbügel für Räder an den 2020 geplanten Haltestellen-Kombis vor, doppelt so viele wie im herkömmlichen Typ. „An der Hoetmarer Straße sind es eigentlich zehn, aber wir haben noch zwei zusätzliche einbauen lassen.“ Das habe das Platzangebot noch zugelassen.

Drei weitere Haltestellen im nächsten Jahr

Das Echo auf die Neuerung? „Im Bezirksausschuss fand man das gut, auch wegen der Barrierefreiheit“, erzählt Heinrich Funke.