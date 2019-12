Brücken vom Pop zur Klassik gebaut

„Wir wollen Bocelli nicht kopieren. Das können und wollen wir auch gar nicht. Wir wollen ihn vergegenwärtigen“, sagte Markus von Hagen. So erfuhr das Publikum etwa, dass der weltbekannte Tenor in früher Jugend auf tragische Weise vollständig erblindet sei, jedoch nie mit seinem Schicksal gehadert habe: „Für ihn scheint immer noch die Sonne.“ Gleichwohl finde sich das Thema „Licht“ in vielen seiner Lieder wieder. Der Rezitator erzählte aber auch, dass Andrea Bocelli ein sehr religiöser wie toleranter Mensch sei und glaube, dass die Weihnachtsbotschaft alle Menschen betreffe. Er versuche diese Botschaft von Menschlichkeit und Frieden zum Ausdruck zu bringen, ohne Menschen zu vereinnahmen.

Christoph Alexander verriet, dass Andrea Bocelli sein Lieblingssänger sei. Bei der Entwicklung des Programms habe er diesen nochmals neu und als einen sehr vielseitigen Menschen entdeckt: „Mich beeindruckt, dass Bocelli Mut macht und an das Wesentliche glaubt. Jeder Mensch ist etwas ganz Besonderes.“

Eröffnet wurde das Konzert mit dem Lied „La Preghiera“ (zu Deutsch: das Gebet), dass – so Markus von Hagen – zum einen in spiritueller Weise einstimme, zum anderen sehr viel mit dem Startenor selbst zu tun habe. Eine Liedzeile laute nämlich: „Sei du mein Auge und führe mich wohin ich gehe.“ Sowohl Solo als auch am Flügel gelang es Christoph Alexander, einfühlsam die Lieder des Abends zu vergegenwärtigen.

Weitere Stücke waren unter anderem „O sole mio“ – der Song, mit dem Bocelli im zarten Alter von zwölf Jahren seinen ersten Preis gewann –, „O holy night“, „Adeste Fideles“ (Herbei, o ihr Gläubigen) das „Ave Maria No Morro“ in zwei Stimmfarben. Da Andrea Bocelli aber auch sehr gerne mit Freunden gesungen und als Brückenbauer zwischen der Popmusik und Klassik verstanden habe, durften Stücke wie „Misere“ von Zucchero oder „Imagine“ von John Lennon nicht fehlen.

Gerd Leve als Inhaber des Hotels „Im Engel“ war von dem vorweihnachtlichen Konzert begeistert: „Es ist immer schön Menschen kennenzulernen, die man sonst nur musikalisch kennt. Hinter jedem Menschen steht eine große Geschichte.“ Das Konzert sei eine sehr gute Gelegenheit, am Ende der oftmals stressigen Adventszeit Ruhe zu finden und sich auf das Weihnachtsfest einzustimmen.“

In den Pausen durften sich die Gäste nach dem musikalischen Hochgenuss über feinste Speisen aus der Hotelküche freuen. Es wurde ein 3-Gänge-Menü mit Vorspeisenvariationen, Gänsebraten, klassischen Beilagen und Engel’s Hüftgold sowie Weinen und Mineralwasser gereicht. Wer am Samstagabend dem ganz besonderen Konzert nicht beiwohnen konnte, kann Christoph Alexander am 28. März gemeinsam mit Jaqueline Boulanger aus Berlin „Im Engel“ erleben. An diesem Abend singen sie Welthits von Künstlern aus den 70-er Jahren bis in die heutige Zeit.