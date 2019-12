Eine der letzten Gelegenheiten, sich in gemütlicher Atmosphäre auf das Weihnachtsfest einzustimmen bildete am Sonntag der Vinnenberger Weihnachtmarkt hinter der Gaststätte „Zum Kühlen Grunde“.

Zahlreiche Besucher nutzten die Gelegenheit, dem Hüttendorf unweit des ehemaligen Klosters einen Besuch abzustatten. Ihnen wurde einiges geboten: die Organisatoren um die Gaststättenbetreiber Susanne und Thomas Bertram und die Verantwortlichen des Mühlradvereins haben wieder unterschiedliche Anbieter gewinnen können, die ihre Waren in den Hütten anboten. „Wir haben da nicht viel organisieren müssen“, relativiert Susanne Bertram die Arbeit die hinter dem Weihnachtsmarkt steckt. Ulrich Fischer von den Mühlradfreunden ergänzt: „Es macht einfach Spaß!“ Zur neunten Auflage hatte sich die Attraktivität unter den Standbetreibern anscheinend herumgesprochen.

So auch bis zu Heike Stork aus Everswinkel, die in den vorherigen Jahren als Besucherin in Vinnenberg war, nun erstmalig ihre Porzellanwaren feilbot: „Ich liebe die schöne Atmosphäre hier“, freute sie sich. Für die gute Stimmung sorgten auch die Besucher: „Hier sind einfach tolle Gäste“, befand Margret Möllmann aus Füchtorf. Sie hat fast eine Woche Plätzchen gebacken, um sie gemeinsam mit Uta Heseker den Gästen zum Kauf anzubieten. Fleißig waren auch die Bienen von Matthias Bußmann und Ursula Pries: „Für ein Glas müssen die Bienen zweimal um die Erde fliegen“, gaben sie ihren Kunden zum heimischen Honig gleich auch noch Informationen mit auf den Weg. Die Mühlradfreunde selbst betrieben ebenfalls einen Stand. In ihm boten Familie Seul Sassenberger Senf nach originalem Familienrezept von 1906 und Ulla Horstmann Dinkelprodukte an.

Aus nah und fern reisten die Gäste an. Viele mit dem Auto, sodass die Parkplätze schnell knapp wurden. Aber auch mit dem Fahrrad, wie die Radsportgemeinschaft Freckenhorst, die bei ihrer Weihnachtsausfahrt zu einem Glühwein oder Kinderpunsch in Vinnenberg Halt machte. Einer kam mit dem Boot angereist: der heilige Nikolaus nahm den Wasserweg im Ruderboot. Damit der heilige Mann es pünktlich zum Einbruch der Dunkelheit schaffte, schlüpfte Thomas Bertram in die Rolle des Ruprecht und übernahm das anstrengende Rudern. Dankbar sind die Organisatoren der Sassenberger Kolpingsfamilie, die die hölzernen Weihnachtsmarkthütten zur Verfügung gestellt hatte.