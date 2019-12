Krankenschwestern, Nachrichtensprecher, Polizisten, Kirchenorganisten – jede Menge Menschen müssen Heiligabend arbeiten. Heiligabend in der Polizeileitstelle Warendorf: Landrat Dr. Olaf Gericke nutzt seit mehreren Jahren diesen Tag, um der Polizeileitstelle und der Rettungsleitstelle in Warendorf, sowie den Polizeiwachen in Oelde, Ahlen, Beckum und Warendorf einen Besuch abzustatten. „Sie sind für die Bürger da und immer erreichbar. Auch Sie werden zu Hause an diesen Tagen vermisst“, betonte Gericke bei seinem Besuch der Polizeileitstelle und bedankte sich für das Engagement aller Diensthabenden. Ihn fasziniere insbesondere die Freude, die die Kollegen an der Arbeit haben. „Die Arbeit ist nicht immer einfach. Gerade Heiligabend sind sie nicht nur der Retter in der Not, sondern auch Seelentröster.“

Mehmet Gökdemir

übernimmt die Schicht an Heilig

abend jetzt seit mehreren Jahren. Damit steht er nicht alleine. „Wir haben mehrere Kollegen mit Kindern. Die sollen mit ihnen in Ruhe die Feiertage verbringen. Damit schenken wir untereinander Freude“, erklärte Hauptkommissar Sven Jannemann und schaute dabei auch auf das Jahr 2019 zurück. „Das vergangene Jahr ist sehr hart gewesen. Die Gewaltbereitschaft nimmt zu und auch wir werden schneller angegangen“. Und ein Lächeln huscht über sein Gesicht, ob der Frage, auf was er sich heute besonders freue. „Aufs nach Hause fahren.“

In diesem Jahr hatte der Landrat besondere Geschenke mit dabei. Sowohl in der Polizeileitstelle in Warendorf als auch auf der Wache in Beckum durften sich zwei Männer über Beförderungen freuen. Simon Büscher wurde zum Kriminalhauptkommissar und Jens Mehringkötter zum Polizeihauptkommissar befördert.