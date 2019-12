Regen statt weiße Weihnacht an Heiligabend . Für die Nachbarschaft in der Walgernheide aber kein Grund ihr gemeinsames Weihnachtssingen abzusagen. Denn diese Veranstaltung hat Tradition.

Seit nunmehr neun Jahren treffen sich die Bewohner der Wohnsiedlungen reihum bei einem der Nachbarn und singen eine Stunde lang klassische Weihnachtslieder. Begonnen hatte Heinrich Offers Senior, der sich extra dafür eine Drehorgel kaufte.

Nachdem er 2016 verstarb, hatte die Nachbarschaft die Tradition lieb gewonnen und hielt sie zu Ehren Offers am Leben.

Trotz des Regens fanden sich 75 Bewohner der Walgernheide auf dem Hof der Familie Lütke Schelhowe ein. Für die älteren Bewohner hatte die Familie extra die Garage frei geräumt und einige Sitzgelegenheiten bereit gestellt. Glühwein für die Erwachsenen und Kinderpunsch für die Kleinen. Heinz Krieft und das Drehorgelorchester übernahmen die Aufgabe an den Drehorgeln. So erklang vielstimmig „O Tannenbaum“, „Mach hoch die Tür“ und „Vom Himmel hoch da komm ich her“. Perfekt für die Bescherung eingestimmt, wünschten sich alle frohe Weihnachten, bevor es in die eigenen vier Wände zum Essen und der Bescherung zurückging.

Bis zum nächsten Jahr . . .