Seit Samstag dürfen in Super- und Baumärkten Knaller und Raketen verkauft werden. Das Ordnungsamt weist daraufhin, dass nur zum Jahreswechsel geknallt werden darf. Bürger, die Feuerwerkskörper früher oder auch später abbrennen, begehen eine Ordnungswidrigkeit, die mit einer Geldbuße geahndet werden kann. Ebenfalls geahndet wird der Verkauf von Feuerwerkskörpern mit Altersbegrenzung ab 18 Jahren an Kinder und Jugendliche. Das Abbrennen von Feuerwerk in der Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Seniorenheimen sowie besonders brandempfindlichen Gebäuden oder Anlagen ist untersagt. Außerdem gilt auch in diesem Jahr ein Feuerwerksverbot in der gesamten Altstadt mit Marktplatz.

Ohne die Verwendung von Raketen und Böllern in der historischen Altstadt soll es in das Neue Jahr 2020 gehen.

Die Stadt Warendorf bittet ihre Bürger sowie ihre Gäste dieses Verbot einzuhalten. In den vergangenen Jahren wurde dies überwiegend sehr positiv begleitet. Die Resonanz dazu wurde durchgehend positiv gesehen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Das Ordnungsamt der Stadt hat Hinweistafeln an den Straßeneingängen zur Altstadt aufgehängt. Ebenfalls ist das Hinweiskarree mit den großen Bannern auf dem Marktplatz zentral aufgestellt.

Ziel dieser Maßnahmen sei zum einen der Schutz und die Erhaltung der unwiederbringlichen historischen Bausubstanz in der Warendorfer Altstadt, heißt es weiter. Aber auch die Gesundheit und körperliche Unversehrtheit der Gäste und der dieser Stadt zum Jahreswechsel seien wichtige Aspekte.

Es handele sich selbstverständlich um ein gesetzliches Verbot, was hiermit nachdrücklich in Erinnerung gebracht werden soll. Verstöße gegen das Feuerwerksverbot stellen Ordnungswidrigkeiten dar, die mit einem Bußgeld geahndet werden können.