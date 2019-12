Der Kunde entscheidet

Den Jahreswechsel mit einem Feuerwerk zu begleiten, ist für viele ein Brauch und damit unverzichtbar. Das scheint sich in der Kreisstadt trotz Klimadiskussion nicht geändert zu haben. Sowohl Discounter, Supermärkte als auch Baumärkte verkaufen in Warendorf ab Samstag Feuerwerkskörper. Doch es gibt Ausnahmen. Die Debatte, auf das Silvester-Feuerwerk zugunsten der Umwelt zu verzichten, ist entfacht.

Jährlich werden rund 4200 Tonnen Feinstaub durch das Abbrennen von Feuerwerkskörpern verursacht – ein Großteil davon in der Silvesternacht. Zudem landen jedes Jahr Menschen mit Verbrennungen, Augenverletzungen oder auch Hörschäden durch Feuerwerkskörper in der Notaufnahme .

Obwohl das Knallen stark in Verruf geraten ist, möchte die breite Masse darauf nicht verzichten. Für Silvesterfans hat das Feuerwerk Tradition. Die wenigsten möchten damit böse Geister vertreiben, aber viele das neue Jahr begrüßen. Ein lukratives Geschäft, wenn man sich die Zahlen ansieht: 133 Millionen Euro spülten Feuerwerkfans in Deutschland 2018 mit den Kauf von Böllern und Raketen in die Kassen.

Erste Edekas und Baumärkte trotzen jedoch mittlerweile dem Profit und verkaufen aus Überzeugung keine Feuerwerkskörper mehr. So auch der Edeka-Markt Ollek in der Innenstadt von Warendorf. Nachdem das Böllerverbot in der Innenstadt verhängt wurde, hat der Supermarkt diesen Posten aus dem Sortiment gestrichen.

Die Raiffeisen Warendorf mit den Standorten Enniger, Sassenberg, Freckenhorst und Sendenhorst habe für dieses Jahr nur noch einige Restposten in Sassenberg im Verkauf. „Wir verkaufen alles, damit es den Tieren gut geht. Der Verkauf von Feuerwerkskörpern passt da nicht zu“, erklärte Daniel Rolf, Marktleiter des Freckenhorster Raiffeisenmarktes.

Bei größeren Ketten wie Aldi , Lidl und Toom ist in diesem Jahr zumindest noch alles zu bekommen. Wie es 2020 sein wird, ist Ungewiss. „Wir sind noch in keinen direkten Planungen für das kommende Jahr, überarbeiten unser Sortiment aber regelmäßig“, betonte Saria Ezazi, Unternehmenssprecherin der Rewe-Group. Ein möglicher Ausstieg aus dem Geschäft, wie es der Konkurrent Hornbach gemacht hat, sei nicht ausgeschlossen. Man orientiere sich an den Kundenwünschen und Bedürfnissen.

Auch Aldi Nord kann noch nicht konkret sagen, ob im kommenden Jahr auf den Verkauf von Feuerwerkskörpern verzichtet wird. „Grundsätzlich richten wir unser Angebot nach den Kundenwünschen aus. Auch bei der Planung unseres Aktionssortiments, wozu der Verkauf von Feuerwerks-Artikeln zählt, berücksichtigen wir das Kaufverhalten unserer Kunden. Auf dieser Basis prüfen wir nicht zuletzt auch, welche Rückschlüsse wir für die Ausrichtung unseres Sortiments ziehen können“, erklärte Joachim Wehner vom zentralen Marketing bei Aldi-Nord die Vorgehensweise.

Lidl hält sich noch bedeckter. „Lidl Deutschland orientiert sich bei der Sortimentsgestaltung an Kundenwünschen. Daher bieten wir auch in diesem Jahr in allen rund 3200 Lidl-Filialen seit dem 28. Dezember ein Aktionsangebot an Feuerwerksartikeln. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir zu unserer Sortimentsgestaltung grundsätzlich keine Angaben machen“, so Isabel Lehmann von der Pressestelle von Lidl-Deutschland.