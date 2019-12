Zurück ins Leben mit Rohkost

„Ich bekam Atemnot und Panik. Ich konnte mich kaum bewegen. Immer im April, wenn die Birke blühte, saß ich einen Monat lang auf dem Stuhl und kämpfte um jeden einzelnen Atemzug fiepend, obwohl ich vollgesaugt war mit Cortison-Spray.“ So wurde die Mutter zweier Söhne mit der Zeit übergewichtig, wog schließlich 120 Kilo, bei einer Größe von 1,65 Metern.

Ein erster Schritt in ein neues Leben war das Buch „Peace Food“ von Rüdiger Dahlke und der Rat ihres Mannes Thomas , von Beruf Koch und Caterer (für KiTas, Schulen, Kantinen), fortan hundertprozentig ökologisch zu leben. Gesagt, getan. Im Oktober 2012, rund um ihre Silberhochzeit, wurden die beiden Everswinkeler zu Veganern. „Die große Überraschung war, dass die vegane Küche nicht nur sehr gesund ist, sondern auch vielfältig“, sagt Raute Hesse, „da gibt es zum Beispiel auch spannende vegane Süßigkeiten.“ Besonders Nudeln mit Olivenöl und getrockneten Tomaten schmecken ihr und morgens wahlweise Mandel- oder Hanfmilch. „Einzig die veganen Gänsekeulen konnten mich nicht begeistern.“ Die Everswinkelerin las viel und machte sich schlau, wer vegane Lebensmittel „anständig bei Wahrung des Tierwohls und nachhaltig-natürlich“ produziert.

„ Ich war früher ein Ferrari auf dem Feldweg und bin jetzt ein Tesla in Berlin. Ich war früher ein Ferrari auf dem Feldweg und bin jetzt ein Tesla in Berlin. “ Raute Hesse

Die Ernährungsumstellung tat ihr gut. „Ich habe wahnsinnig viel abgenommen.“ Einzig das schlimme Asthma, es blieb. „Die Asthma-Phasen wurden länger. Der April war immer der Horrormonat“, erinnert sich Raute Hesse.

Der nächste Schritt: Am 30. Mai 2013 wurden Raute und Thomas Hesse zu Rohkostlern. Nie wieder etwas Gekochtes. Der Herd wurde von einem Tag auf den anderen entsorgt. Und das sehnlichst Erwartete passierte – endlich wieder durchatmen und sich frei bewegen: „Das Asthma ging nach vier Wochen weg und ist bis heute nicht wiedergekommen. Ich gehe jetzt immer an der Haselnussblüten vorbei und alles ist gut.“ Raute Hesse schwärmt vom Zellenaufbau durch die reine Rohkosternährung.

Diese veganen Dips sind aus fermentierter Rote Beete, Curry-Mayonnaise und Waldkräutern, mit Mandelmus, Olivenöl und angekeimten Sonnenblumenkernen sowie Kresse verfeinert.

Die gesunde Ernährung merkt man ihr auch äußerlich an. „Ich habe durch die vegane Küche und dann durch die Rohkosternährung insgesamt 68 Kilo abgenommen, von 120 auf 52 Kilo, und es hängt keine Falte. Ich müsste durch das Abnehmen am Kinn eigentlich aussehen wie ein Truthahn. Nichts dergleichen ist passiert, meine Haut fühlt sich sehr gut an und meine Haare wachsen wieder. Mein Zahnfleisch hat sich so verbessert, das mein Zahnarzt ins Staunen geriet. Rippenbogen und Beckenschaufel habe ich früher nie gespürt.“ Die Folge sind auch Werbeaufträge, sie drehte für Haribo und die Deutsche Bahn, war 2018 das Werbegesicht für TUI in Japan. Nun steht sie wieder mitten im Leben und muss sich nicht mehr verstecken, wie früher mit dem Asthma. „Rohkost hat mir mein Leben zurückgegeben“, bringt es die Everswinkelerin auf den Punkt.

„ Zu meinen Klienten gehören viele Prominente wie Rapper und Tatort-Kommissare. Zu meinen Klienten gehören viele Prominente wie Rapper und Tatort-Kommissare. “ Raute Hesse

Raute Hesse ist bodenständig und dazu gehört auch Ehrlichkeit. „Ja, ich habe inzwischen wieder zehn Kilo drauf, aber so sehe ich dann auch normal aus.“ Woher kam die vergleichsweise leichte Gewichtszunahme? „Mein Mann und ich wollten gerne auch mal wieder in Restaurants essen. Und mein Mann kocht so gerne Rosenkohl. So sind wir jetzt zu 70 Prozent Rohkostler und zu 30 Prozent Veganer.“

Aus ihren persönlichen Erfahrungen hat Raute Hesse eine Geschäftsidee entwickelt. Sie bietet Rohkost-Seminare an, Personal Coaching für Einsteiger und besitzt mittlerweile auch eine .eigene Lebensmittellinie mit bislang 15 Produkten. Viele der Zutaten stammen aus ihrem Gemüsegarten in Everswinkel. „Hergestellt werden meine Produkte, die auch für eine gesunde Knochendichte sorgen, alle in Sachsen-Anhalt in der Manufaktur Vitasprosse, und sie sind alle bio-zertifiziert. Zum Angebot gehören unter anderem Pesto, Pizzakräcker, Pizzabrote, aber auch Rohkostschokolade. Die Zutaten dafür stammen ausnahmsweise aus Rumänien.“

„Unverzichtbar für jedes Menü.“ In ihrem Everswinkeler Gemüsegarten pflückt Raute Hesse regelmäßig frisches Wildgrün.

Wichtig ist auch, dass Raute Hesse täglich Wildgrün isst, ob Löwenzahn, Giersch, Brennnessel, Malve, Vogelmiere, Buchen- oder Brombeerblätter, Beinwell, Wegwarte oder Gerstengras – vieles stammt aus ihrem eigenen Kräutergarten in Everswinkel. Sie verwendet das Wildgrün zum Beispiel im Dressing, in Dips. als Pasteten, als Wraps oder als Smoothies.

Als Coachin ist sie mit ihrem „RawConcept“ unterwegs. Zunächst nur in Berlin, wo die Everswinkelerin inzwischen zwei Wochen im Monat lebt. „Zu meinen Klienten gehören viele Prominente, etwa Rapper und Tatort-Kommissare. Ich gehe mit ihnen in Restaurants und berate sie, welches gesunde Essen am Besten zu ihnen passt.“ Anfänglich hat sie auch Küchenteams der Spitzengastronomie in Sachen Rohkost geschult. Die ärztlich geprüfte Ernährungsberaterin mit dem Schwerpunkt „Rohkost“ wird immer häufiger gebucht. „Rapper haben zum Beispiel extrem viel Calcium und Eiweiß und zu starke Muskeln. Leber und Nieren sind von den vielen Eiweiß-Shakes geschädigt.“ Mit ihrem Rohkost-Coaching sorgt Raute Hesse nicht nur bei den Rappern für eine gesunde Ernährungsbalance.

„ Rammstein kann man mit rohem Gyros vergleichen. Rammstein kann man mit rohem Gyros vergleichen. “ Raute Hesse

Auf ihrer Homepage präsentiert die Everswinkelerin auch komplette Menüs. „Die haben wir alle selbst zubereitet und gegessen, und sie sind auch Bestandteil meiner Seminare.“ Alleine vier verschiedene Frühstücke, die ohne Getreide satt machen sollen, gibt es. „Gurkenfrühstück alleine reicht nicht. Wir haben zum Beispiel auch Kastanien-Porridge, das ist sehr bekömmlich und super lecker.“

Seit die Ernährungsumstellung sie von ihrem schlimmen Asthma befreit hat, sprüht Raute Hesse vor Ideen und Lebensfreude. So arbeitet sie auch als Bloggerin (www.instagram.com/rautehesse) und YouTuberin. Dort beschäftigt sie sich mit drei Themenbereichen: Grün steht für Essen, orange für spannende Produkte und Blau für Themen, die sie beschäftigen – dazu gehören zum Beispiel Menschen, die im Stehen pinkeln („für mich 40 Jahre in ihrer Entwicklung zurück“) und die deutsche Rockband Rammstein.

Rohkost-Smoothie als Nachtisch.

Mit Erfolg. Bereits mehr als 1 000 Abonnenten versorgt sie regelmäßig mit neuen Clips, Tendenz steigend. Selbst russische Fans hat sie. Und mit welchem Rohkost-Gericht vergleicht sie die Rockband mit dem rollenden R? „Rammstein kann man mit rohem Gyros vergleichen. Das sieht aus und schmeckt wie Austernsaitlinge, klein geschnitten mit Gyros-Gewürz und in Olivenöl gewälzt und über Nacht in den Dörrautomat.“

Ob Coachin oder Bloggerin – all diese Erfolge kamen bei Raute Hesse mit der konsequenten Ernährungsumstellung. „Rohkost bedeutet daher für mich, dass mein Leben wieder neu begonnen hat. Ich war früher ein Ferrari auf dem Feldweg und bin jetzt ein Tesla in Berlin.“ Und ihr Mann Thomas hat mittlerweile keine Migräne und keine Schulterverspannungen mehr. Und schnarchen war gestern.

Bleibt noch die Frage, ob Raute Hesse bei der „Rohkosterei“ von Umstehenden belächelt oder kritisiert wurde? „Ich habe mehr Freunde gewonnen als verloren“, sagt sie. „Und viele Menschen in Everswinkel haben mich begleitet. Ihnen geht es jetzt besser als zuvor.“