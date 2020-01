Traditionell haben die Mitglieder wieder einen Tanz einstudiert und entführen die Gäste damit in ihre bunte Welt.

Mehrere Sketche – teilweise selber verfasst, teilweise bekannte Sketche auf das Motto angepasst – sind mit Übergängen aneinander gereiht. Schauplatz ist der Marienkirchplatz, der als zentraler Treffpunkt für alle Menschen dient. Das besondere: Sogar Heilige treten in Erscheinung. „Wir schlüpfen immer wieder in neue Charaktere. Männer und Frauen, Kinder und Erwachsene“, beschreibt Klaudia Bexte die Arbeit. Die Laienschauspieler müssen dabei oft schnell sein, denn im Laufe des Stückes ziehen sie sich fünf bis sechs Mal um.

Wer sehen möchte, welche unterschiedlichen Menschen und Schicksale sich auf dem Kirchplatz tummeln sollte schnell sein, denn die Vorführungen der letzten Jahre waren schnell ausverkauft. Auf der Bühne stehen in diesem Jahr Natalia Bacic, Sandra Beckmann, Klaudia Bexte, Anke Böckenkötter, Barbara Feidieker, Nicole Gräffker, Waltraud Gräffker, Andrea Kettler, Petra Kirscht, Petra Kohn und Anja Kummetz. Ingeborg Muesmann hat sich für der Bühnenarbeit zurück gezogen und ist nun als Souffleuse tätig. „Vorher musste ich mich nur auf meine Rolle konzentrieren, jetzt auf alle. Wenn jemand den Text vergisst, muss ich sofort einspringen“, erklärt Muesmann ihre neue Aufgabe.

Ilka Feidieker und Sonja Sperber sorgen hinter der Bühne dafür, dass die Schauspielerinnen fertig gemacht werden. Auch die Männer spannten die Schauspielerinnen ein: Georg Feidieker malte das komplette Bühnenbild für die Vorstellung und die Technik wird von Gräffker übernommen.

Die Premiere findet am Mittwoch, 5. Februar, um 14.30 Uhr statt. Am Freitag, 7. Februar, spielen die Schauspielerinnen ebenfalls um 14.30 Uhr. Zu den Nachmittagsvorstellungen wird Kaffee und Kuchen gereicht. Die Abendvorstellungen sind am 5. und 7. Februar jeweils um 19.30 Uhr und am 6. Februar um 18.30 Uhr.

Die Besucher erwartet hier ein kleiner Imbiss. Die Karten sind für 14 Euro am 25. Januar von 10 Uhr bis 11.30 Uhr und am 28. Januar ab 9.30 Uhr im Marienpfarrheim erhältlich.