Der Mann soll Mitte Juni in seiner Wohnung zusammen mit dem Mädchen Alkohol und Amphetamin eingenommen und sie später in willenlosem Zustand missbraucht haben. Der Angeklagte hingegen behauptet, mit dem Mädchen eine Beziehung geführt zu haben und dass kein Geschlechtsverkehr mit ihr geschehen sei. Die 13-Jährige war zur Zeit des mutmaßlichen Übergriffs Bewohnerin einer Jugendhilfeeinrichtung und begab sich offenbar auch wegen des Vorfalls in der Nacht in stationäre psychologische Behandlung.

Ein psychiatrischer Gutachter erklärte am Dienstag, dass bei dem Angeklagten seiner Einschätzung nach keine Pädophilie vorliege. Was seinen Hang zum Drogenmissbrauch angehe, befürworte der Mediziner aber die Unterbringung zum Entzug in einer geschlossenen Einrichtung. Der 33-Jährige hatte selbst ausgesagt, dass er in den Monaten bis zu seiner Inhaftierung Anfang Juli „ständig Alkohol und Amphetamin“ konsumiert habe. „Das einzige, was ich noch hinbekommen habe, waren meine Sozialstunden“, sagte er bei Prozessbeginn.

Die Staatsanwaltschaft schloss sich am Dienstag der Einschätzung des Gutachters an und beantragte über die Strafe wegen Kindesmissbrauchs, dem Verabreichen von Betäubungsmitteln an Minderjährige und dem Herstellen von Kinderpornografie hinaus eine Unterbringung zum Entzug. Der Anwalt des Mannes plädierte für eine Strafe in Höhe von zwei Jahren zur Bewährung.

Die Strafkammer spricht ihr Urteil am 14. Januar.