„Wir haben keine Information über eine weitere Ausbreitung von Herpesfällen in der Region“, erklärt Gestütsleiterin Kristina Ankerhold. Mitte Dezember waren einige Pferde in benachbarten Kreisen an dem Virus erkrankt.

Eine vorweihnachtliche Hengstpräsentation wurde daher, wie berichtet, vorsorglich abgesagt und die Gestütsstallungen vorübergehend für die Öffentlichkeit geschlossen.

Ein Bummel durch die historischen Ställe ist von Montag bis Freitag von 9 Uhr bis 12 Uhr und nachmittags von 14 Uhr bis 17 Uhr möglich.

Am Mittwochnachmittag sind die Stallungen von 17 Uhr bis 18 Uhr geöffnet.

Auch am Wochenende können die Warendorfer Landbeschäler besucht werden: samstags von 9 Uhr bis 12 Uhr, sonntags von 11 Uhr bis 12 Uhr und nachmittags jeweils von 17 Uhr bis 18 Uhr.