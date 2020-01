„Unhaltbar und unwürdig“

Initiative Münsterland für elternlose Kinder in Moria/Lesbos

Freckenhorst -

Aufgrund der Berichte in den Medien über die Situation der elternlosen Kinder auf Lesbos, vornehmlich im Flüchtlingslager Moria, haben sich 41 Freckenhorster spontan zu einer Initiativgruppe zusammengefunden. Sie haben einen Brief mit Forderungen formuliert, der an die politisch Verantwortlichen auf Kreis- und Bundesebene geschickt worden ist.