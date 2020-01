22 Mitglieder des Warendorfer Wassersportvereins haben sich am vergangenen Wochenende auf den Weg nach Elsfleth gemacht, um dort bei Fire-and-Safety-Training alles zum Thema Überleben auf See zu lernen. Neben theoretischen Infos zur richtigen Sicherheitsausrüstung, Seenotsignalmitteln, Erster Hilfe auf See, Brand- und Leckbekämpfung standen bei allen Themen interessante und abwechslungsreiche praktische Übungen auf dem Plan des zweitägigen Trainingsprogramms.

Spektakulär und anspruchsvoll war dabei das Wassertraining im Wellenbad, bei dem die Teilnehmer mit voller Segelmontur und ausgelöster Rettungsweste rund zwei 2 Stunden den Ernstfall probten – Einstieg in die Rettungsinsel und Bergung aus der Luft inklusive. Begleitet wurde der Verein dabei von einem Filmteam der ARD, die das Wassertraining für einen Beitrag in der Sendung „Live nach 9“ begleiteten. Für alle Teilnehmer war es eine nachhaltige Erfahrung, die im Ernstfall niemand erleben möchte. Daher ist allen nun umso mehr klar: Die richtige Sicherheitsausrüstung und das richtige Verhalten an Bord einer Yacht sind lebensnotwendig.