Unter anderem stellt Sprecherin Jessica Wessels die Frage, ob grundsätzlich die Möglichkeit einer neuen baulichen Nutzung geschaffen werden solle. Ihre Fraktion sei dafür; „sinnvolle bauliche Nutzungen“ ja, wenn sie eine Bereicherung des öffentlichen Lebens schaffen. Sie wollen allerdings wissen, ob ein Teil auch für Wohnen gedacht sein soll. Das halten sie wegen der neuen Baugebiete nicht für sinnvoll – während „eine Ergänzung der Warendorfer Hotellandschaft bspw. durch ein Low-Budget-Hotel für Gruppen und Radfahrer“ Sinn habe.

Der Anteil versiegelter Flächen sollte nach Meinung der Fraktion gering sein, Grünstreifen möglichst breit bleiben und eine Umrundung der Emsinsel durch Fußgänger und Radfahrer möglich sein.

Wenn die Stadt den Kauf des Areals ablehne, stelle sich die Frage, ob sie bereit sei, sich an der Finanzierung wünschenswerter, nicht-rentabler Nutzungen zu beteiligen. Wessels: „Wir bleiben jedoch bei unserer Forderung, die Fläche käuflich zu erwerben.“

In den Augen der Grünen sollten „keine privilegierten Bebauungen zugelassen werden“. Zudem müsse der alte Baumbestand weitestgehend erhalten werden. In einem umfangreichen Fragenkatalog wollen die Bündnisgrünen weitere Antworten auf Details zur Entwicklung von Warendorfs prominentester Brache und ihrer direkten Umgebung auf der Emsinsel: Wird die Insel für Passanten und Radler umrundbar sein? Gibt es einen „Stadtplatz“ mit Zugang zum Wasser? „Eine Wohnungsnutzung am Stadtplatz ist für uns nicht vorstellbar, aber die Ansiedlung verträglicher Gastronomie“, so Wessels dazu. Soll es in den Erdgeschossen am Stadtplatz Gastronomie mit Außenbewirtschaftung geben? Werden das Pförtnerhaus und die Sheddach-Hallen erhalten? Soll an der Straße Zwischen den Emsbrücken ein Tourismusbüro und ein Reisebushalt kommen?

Weitere Fragen beziehen sich auf die verkehrliche Anbindung der Fläche. Nach Ansicht der Fraktion soll sie „nur eng zweckgebunden zur Bewirtschaftung und für Rettungsdienste/Polizei erfolgen“. Der ruhende Verkehr solle von der Emsinsel ferngehalten werden; eine Hochgarage erübrige sich.

Interessant sei auch, ob die Stadt die Aus- und Aufstellung von „Textilspuren“ auf der Fläche unterstützen werde.