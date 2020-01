Jetzt müssen auch Private zahlen

Die Kosten für den einzelnen Haushalt fallen gering aus, haben aber eine enorme Wirkung. Von den beiden Wasser- und Bodenverbänden (Nord und Süd), die die Maßnahmen an den Gewässern durchführen, werden der Stadt jährlich rund 260 000 Euro in Rechnung gestellt. Zusätzlich fallen weitere Personal- und Verwaltungskosten an, und die Stadt unterhält die Ems östlich der Wehranlage. „Mit der Umlage können wir die Kosten gerecht verteilen“, betonte Stefanie Schulden vom Sachgebiet Umwelt- und Geoinformationen. Mit ihren Kollegen hat sie die letzten Jahre daran gearbeitet, einen fairen Verteilungsschlüssel zu erstellen.

Unterschieden wird zwischen bebauter/versiegelter Fläche (in Warendorf 12 166 900 Quadratmeter) und unbebauter/unversiegelter Fläche (164 590 135 Quadratmeter). „Auf der sehr viel kleineren Fläche leben viele Menschen, während die unversiegelte Fläche von wenigen bewirtschaftet wird. Der Landwirt muss so im Schnitt viermal weniger zahlen als früher“, beschrieb Pesch.

Pro Quadratmeter fällt für versiegelte Flächen eine Gebühr von 0,02640 Euro an – bei unversiegelten nur 0,00022 Euro. Gehe man von einem Gesamtgrundstück von 400 Quadratmetern aus, bei dem das Wohngrundstück 150 Quadratmeter misst, betrage die jährliche Kostenbelastung lediglich 4,02 Euro. Mit dem Geld werden die umliegenden Bäche und Flüsse instandgesetzt, damit das Wasser weiter Richtung Ems fließen kann. Böschungsmäharbeiten und Entkrautung sind nur einige der Tätigkeiten.

„Für den Haushalt sind es überschaubare Kosten. Sie werden erstmalig mit dem Jahresabgabenbescheid im Februar ausgewiesen“, erklärte Schulden. Gleichzeitig grenzte sie die Gewässerunterhaltungsgebühr von der Regenwassergebühr ab. „Es kommt bei der Gewässerunterhaltungsgebühr nicht darauf an, ob das Grundstück auch tatsächlich an einem Gewässer liegt, da die Gebühr von allen Grundstückseigentümern erhoben wird.“ Sie sei nicht mit der Niederschlagswassergebühr zu verwechseln. Diese sei eine Benutzungsgebühr, die auch eine tatsächliche Benutzung der öffentlichen Abwasserkanalisation durch die Einleitung von Niederschlagswasser voraussetze.

Vorab erhalten alle Grundstückseigentümer Informationsmaterialien. Sollten darüber hinaus noch Fragen bestehen, können diese telefonisch unter 54 77 77 oder per Mail an gewaesserunterhaltung@warendorf.de gestellt werden.