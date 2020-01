Eine große Bereicherung – nicht nur für Milte

Milte -

„Es ist wirklich beeindruckend, was Sie hier die Beine gestellt haben“, so fasst die SPD-Fraktionsvorsitzende Andrea Kleene-Erke das übereinstimmende Votum der SPD-Fraktion beim Besuch des Fachwerkhauses „Fidele 17“ auf dem Mehrgenerationenhof Borgmann im Ortskern von Milte zusammen. Die SPD-Fraktion hatte in ihrer letzten Fraktionssitzung vor der Weihnachtspause unter dem Motto „Fraktion vor Ort“ dort Station gemacht.