Angeboten wird sie durch Mitarbeiter des städtischen Jugendzentrums in den letzten beiden Sommerferienwochen vom 27. Juli bis zum 7. August.

Für Bürgermeister Axel Linke stellt das Ems-Camp ein wichtiges Angebot der Stadtverwaltung dar: „Insbesondere für junge Familien ist es in den Ferien schwierig, die Bereiche Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen. Gerade hier setzen wir mit diesem Angebot an. Insbesondere die ganztägigen Ausflüge haben großen Anklang gefunden – und so werden wird auch in diesem Jahr wieder etwas Ähnliches im Programm haben.“

„Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir von Jahr zu Jahr steigende Teilnehmerzahlen haben und leiten für uns daraus ab, dass dieses Angebot wichtig für die Warendorfer Familien ist“, ergänzt Stadtjugendpfleger Ansgar Westmark.

So wird das Programm wieder ein Mix aus kreativen und sportlichen Aktivitäten in den Räumlichkeiten der ehemaligen Franziskusschule mit den angrenzenden Turnhallen und dem Außengelände werden.

Die Kosten belaufen sich für eine Woche auf 70 Euro. Wer einen Familienpass hat, bezahlt einen ermäßigten Tarif von 49 Euro pro Woche.

Anmeldungen zur Ferienbetreuung „Ems-Camp“ sind ab dem 20. Januar bis zum 30. April online über die Internetseite „emscamp-warendorf.de“ möglich.