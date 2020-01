„Das Faszinierende an der Veranstaltungsreihe sind die Menschen“, bringt es Christoph Hess, einer der Initiatoren und Moderatoren, auf den Punkt, „Menschen unabhängig von Status und Stellung.“ Bei den vier Köpfen, die sich diesmal den Fragen der Moderatoren stellen, könnten die Lebensläufe nicht unterschiedlicher sein. Alle vier schildern ihren Blick auf die Stadt Warendorf. Oppermann , der in Freckenhorst geboren ist und heute in Göttingen wohnt. Gericke , der in Münster geboren ist. Richenhagen, der in den USA lebt und über den großen Teich hinweg nach Warendorf schaut. Und Sandra Reimann, die als Krankenschwester des Josephs-Hospitals und Prädikantin der evangelischen Kirchengemeinde mitten in der Warendorfer Altstadt lebt. Alle werden befragt zu Vita und was sie mit Warendorf verbindet.

Die Initiative zu dieser Veranstaltungsreihe ging von Christoph Hess (ehemaliger Funktionär und heutiger Ausbildungsbotschafter der FN), Reinhard Hesse (Inhaber der Buchhandlung Ebbeke) und Gerhard Leve (Inhaber Hotel Im Engel ) aus. Alle drei fungieren auch als Moderatoren. Unterstützt werden sie von der Co-Moderatorin Ina Atig und bei der Organisation von Mareike Ballentine.

Ziel der Talkrunde ist es, Persönlichkeiten aus Warendorf und Umgebung vorzustellen. „Das müssen nicht immer die Oppermänner dieser Welt sein“, so Hess, „sondern können auch Poahl­bürger sein.“ Der Ablauf der zweiten Folge sei optimiert worden. So gibt es nur noch vier statt wie bei der Premiere fünf Köpfe. „Mehr Tiefgang“, untermauerte Hess diese Entscheidung. An der ersten Talkrunde nahmen 200 Gäste teil. Die Veranstalter rechnen wieder mit einem vollen Saal.

Der Vorverkauf für den 27. Februar startet am Montag, 20. Januar, in der Buchhandlung Ebbeke und im Hotel Im Engel. Der Eintritt kostet zehn Euro, Schüler und Studenten zahlen drei Euro. Der Erlös aus dem Verkauf ist komplett für gemeinnützige Projekte in Warendorf. Auch diesmal können wieder Fragen auf die Tickets geschrieben und zu Beginn der Veranstaltung abgegeben werden.