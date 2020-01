37-Jähriger pöbelt Schüler an

Mit einem Randalierer hatte es die Polizei am Donnerstag an der Gesamtschule zu tun. Gegen 13.45 Uhr trafen die Beamten an der Bushaltestelle an der Von-Ketteler-Straße einen polizeibekannten 37-Jährigen an, der sich äußerst aggressiv verhielt. In Anwesenheit der Einsatzkräfte beleidigte er Schüler sowie einen Busfahrer. Es stellte sich heraus, dass sich der Oelder zuvor unberechtigt in einem Klassenraum aufgehalten hatte. Auch dort hatte er die anwesenden Jugendlichen im Alter von 16 und 17 Jahren massiv beleidigt und verbal bedroht. Die Polizeibeamten nahmen den 37-Jährigen zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. Ein Richter bestätigte die freiheitsentziehende Maßnahme bis um Mitternacht.