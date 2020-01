Noch herrscht auf dem freien Teutemacher-Gelände an der Bahnhofstraße/Ecke Blumenstraße gähnende Leere – die Tore zum Gelände sind verschlossen. Eben dorthin möchte die Supermarktkette Lidl mit einem neuen Markt ziehen.Bereits Anfang letzten Jahres kündigte die Supermarktkette an, den Standort innerhalb von Warendorf verlagern zu wollen. Vom aktuellen Standort an der Andreasstraße möchte der Markt sich vergrößern und zwar am rund 450 Meter Luftlinie entfernt liegenden Standort Bahnhofstraße/Blumenstraße. Das Problem hinter dem Vorhaben: Der Umzug widerspricht dem gerade erst 2018 überarbeitetem Einzelhandels- und Zentrenkonzept für die Stadt Warendorf. Denn das fordert ausdrücklich, das zentrumsnahe Warensortimente für den Bereich außerhalb der Kernstadt ausgeschlossen werden sollen.

Dass Lidl den Antrag stellte, bevor das Einzelhandelsgutachten verabschiedet wurde, änderte an der Situation nichts. So liegen die Fakten weiterhin auf den Schreibtischen: Dem Investor für das geplante Bauvorhaben hat die Stadt bereits einen ablehnenden Bescheid erteilt, wogegen auch aktuell immer noch ein Klageverfahren anhängig ist.

Sowohl die Lidl-Vertreter als auch die Vertreter der Stadt haben sich auf WN-Nachfrage jetzt noch einmal zum Stand der Dinge geäußert.

„In der Bahnhofstraße wollen wir einen zukunftsfähigen Neubau mit einem modernen Erscheinungsbild, besonders umweltfreundlicher Technik und ökologischer Bauweise errichten“, erklärt Sonja Kling von der Pressestelle Lidl Deutschland. Zudem soll es mehr Komfort für den Käufer geben.

„Die Verkaufsfläche des Neubaus in der Bahnhofstraße wäre mit rund 1 400 Quadratmetern im Vergleich zur Bestandsfiliale etwa 350 Quadratmeter größer. Die größere Verkaufsfläche wollen wir für breitere Gänge und eine ansprechende Warenpräsentation nutzen, um unseren Kunden ein angenehmes Einkaufserlebnis zu ermöglichen“, beschreibt Bodo Konway, Immobilienleiter der Lidl-Regionalgesellschaft Westerkappeln, weiter. Für ihn steht fest: Lidl möchte immer noch seinen Standort verlagern.

Der städtische Wirtschaftsförderer Torsten Krumme verweist darauf, dass es sich in der Sache noch immer um ein schwebendes Verfahren handelt. Im Frühjahr 2019 sei ein Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan in diesem Bereich gefasst worden. „Dazu müssen viele einzelnen Schritte vollzogen werden. Behörden müssen entsprechend eingebunden werden. Das dauert natürlich seine Zeit. Insofern geht das Verfahren hier weiterhin seinen Gang und fällt auch zeitlich nicht aus dem Rahmen.“