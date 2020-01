Den Schlagzeuger Jens Düppe kennt man durch sein Spiel mit Größen wie Charlie Mariano, Ack van Rooyen oder Markus Stockhausen sowie Albert Mangelsdorff. In der Modern Jazz-Szene ist er seit Jahren eine feste Größe. In seinem Quartett haben sich der Trompeter Frederik Köster, der Kontrabassist Christian Ramond und der Pianist Lars Doppler zusammengefunden, um mit Jens Düppe innovative intellektuell-musikalische Wege zu gehen.

Inspiriert durch die Schriften sowie die Kompositionen des US-amerikanischen Komponisten John Cage ist ein Projekt entstanden, das in der Modern Jazz-Szene wohl einzigartig ist. Denn John Cage hat Schlüsselwerke der neuen Musik geschrieben, kein Komponist des 20. Jahrhunderts hat größeren Einfluss mit seiner neuen Improvisationsmusik gehabt.

Auf diesen Pfaden nun bewegte sich das „Jens Düppe Quartet“, nahm das begeisterte Publikum mit in eine ganz spezielle Welt, in der Freiheit einen ganz eigenen Stellenwert besitzt. Wo die Freiheit endet, kann man Grenzen überwinden – und dies zeigten die vier Musiker an diesem Abend auf eindrucksvolle Art. „Perpetuum Paradox“ erklang bei so versierten Musikern wie ein facettenreiches Gesamtkunstwerk, bei dem jeder einzelne Künstler seine eigene Persönlichkeit einbringen konnte. Man inspirierte sich gegenseitig, öffnete sich Weg aus dem harmonisch-rhythmischen Geflecht und erinnerte mit diesen Klangmalereien an die „Imaginary Landscapes“ von John Cage.

Aber das „Jens Düppe Quartet“ benutzte keine Konservendosen, Tonfrequenzgeneratoren oder sonstige klangverzerrenden Medien wie John Cage. Den Musikern genügten die farbenreichen Möglichkeiten von Klavier, Kontrabass, Trompete und Schlagzeug, um Hörgewohnheiten aufzubrechen und den Modern Jazz um eine existenzialistische Facette aus dem Bereich der Philosophie zu bereichern. „Matrjoschka Doll“ und besonders das nach bekanntem ABA Muster aufgebauten „Sleeping Beaty“ zeigten, dass man Formen auflösen muss, Stilelemente sich durchdringen und daraus etwas ganz Neues entsteht. Aus der Tradition zur Moderne führte der von der Freiheit bestimmte Weg des „Jens Düppe Quartet“ und darauf folgte das gebannt lauschende Publikum gerne. „Nothing to say“ hätte auch als Zitat von Joseph Beuys gepasst, bei „From Zero“ und „Magnolia“ genoss man die mit Esprit und Leidenschaft in Musik gekleideten Ideen jenseits des reinen Notentextes.

Dieser Abend brach die „normalen“ Hörgewohnheiten auf, der Zuhörer wurde ganz tief bewegt und aufgerüttelt. Wer sich bequem zurücklehnen wollte, war hier vielleicht falsch am Platz. Wer sich allerdings auf das Abenteuer dieser Hommage an John Cage einließ, erlebte einen unvergesslichen Abend.