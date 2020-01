Dabei versuchten vermeintliche Außendienstmitarbeiter eines anderen, regionalen Stadtwerks an die persönlichen Daten der Kunden zu gelangen oder sogar einen Vertragsabschluss zu erzielen, indem sie vorgaben, mit den Stadtwerken zusammenzuarbeiten.

Zuletzt berichteten im November Kunden der Stadtwerke von Schreiben eines Inkassounternehmens über angeblich nicht beglichene Rechnungen. In dem Brief wurden Stromkunden dazu aufgefordert, die Stromrechnung nebst Verzugszinsen zu bezahlen. Ein Betrugsversuch, wie sich schnell herausstellte und vor dem auch die Verbraucherzentrale NRW kurz darauf warnte.

Immer wieder seien „Drückerkolonnen“ unterwegs, die vorgeben würden, als Kooperationspartner der Stadtwerke Warendorf tätig zu sein.

„Die Stadtwerke warnen ihre Kunden und Verbraucher ausdrücklich davor, persönliche Daten am Telefon oder an der Haustür preiszugeben. Unbekannten Vertretern sollte gar nicht erst Zutritt zur Wohnung gewährt werden“, so die Stadtwerke. Außerdem betont das Versorgungsunternehmen, ausdrücklich, dass es keine vertriebliche Zusammenarbeit mit dritten Energieanbietern gebe. Persönliche Besuche von Stadtwerke-Mitarbeitern würden grundsätzlich nicht ohne vorherige Information oder Terminvereinbarung vorgenommen, zudem könnten sich die Mitarbeiter mit einem Mitarbeiterausweis ausweisen, heißt es im Bericht.

Betroffene Kunden, die Besuch der angeblichen Mitarbeiter erhalten haben oder Opfer solcher Vertriebspraktiken wurden, werden gebeten sich bei den Stadtwerken 0 25 81/63 60 34 00, zu melden. Weitere Infos gibt es auch unter www.polizei-beratung.de.