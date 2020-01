In seinem Jahresrückblick erinnerte Uwe Hesse an die Höhepunkte des zurückliegenden Jahres. Neben den obligatorischen größeren Festen wie dem Schützenfest und die Nilspiele fand das Feuerwehrfest in seiner Ansprache besonderer Erwähnung. Nicht nur bei den Festen zeigt sich in Hoetmar immer wieder, dass wir Vereine zusammenstehen und uns unterstützen. Da sich die Feuerwehr immer wieder in den Dienst der Gemeinschaft stellt war es für uns selbstverständlich, unseren Beitrag zum Gelingen des Feuerwehrfestes beizutragen.

Die Realisierung des Kunstrasenplatzes im Sommer 2019 hat den Traum nicht nur der Hoetmarer Spieler wahr werden lassen. Seinen Dank richtete Uwe Hesse an das gute Zusammenwirken zwischen Förderverein und den politisch Verantwortlichen der Stadt. Getragen wurde das Projekt aber von den vielen kleinen und großen Spendern, die zu der finanziellen Eigenbeteiligung von 100 000 Euro geführt haben.

Als nächstes größeres Projekt müssen wir uns zukünftig mit der Erweiterung der Hallenkapazität der Turnhalle kümmern und sprach dabei vielen Vereinsmitgliedern aus der Seele.

Diesen Ball nahm der Bürgermeister Axel Linke auf, der die Grußworte der Stadt Warendorf übermittelte. Als ehemaliger Handballer weiß er um die Vorzüge einer adäquaten Halle, verwies aber auch auf die finanziellen Rahmenbedingungen der Stadt. „Lasst es uns in der Stadt thematisieren und die konzeptionellen Möglichkeiten der Umsetzung erörtern“ machte er dem Vorsitzenden Mut.

Herr Linke lobte in seiner Ansprache weiterhin das ehrenamtliche Engagement, welches Hoetmar im besonderen Maße auszeichnet. Das Aufbringen der finanziellen Eigenbeteiligung und die Realisierung des Kunstrasenplatzes innerhalb der kurzen Zeit hätte er so nicht für möglich gehalten.

Nach der Tanzeinlage von Kindern des 1. Schuljahres, die unter Anleitung der Trainerinnen Eva-Maria Ruthmann und Kareen Hustert ihr Talent unter Beweis stellten, berichtete Robert Dorgeist von dem aktuellen Stand des Läutehauses.

Mehr als 4000 ehrenamtlich geleistete Stunden stecken bis dato in dem Läutehaus. Der erste Bauabschnitt ist mittlerweile fertiggestellt und steht der Hoetmarer Bevölkerung mit seinen Räumlichkeiten und technischem Equipment zur Verfügung. Das Dorfarchiv ist regelmäßig an jedem zweiten Sonntag im Monat geöffnet und kann als Leute-Treff genutzt werden.

Dankende Worte richtete er an den SC Hoetmar und den Schützen- und Heimatverein, die bei den Baumaßnahmen der beiden anderen Bauabschnitte tatkräftig unterstützen. „Obwohl wir am Anfang viele Kritiker hatten, haben wir das Projekt vorangetrieben und sie eines Besseren belehrt und das Gebäude zu einem Schmuckstück in der Dorfmitte werden lassen.“

Im Anschluss bot der Neujahrsempfang in lockerer Atmosphäre noch Gelegenheit zu Gesprächen und zum Austausch von Anregungen für das neue Jahr 2020.