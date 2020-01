Unter die Gratulanten hatte sich auch Peter Goerdeler als Vorstandsvorsitzender des Josephs-Hospital gemischt, wo Frank Hülsbusch als Fachinformatiker für Systemintegration arbeitet. „Wir sind Prinz“, war Goerdeler stolz. Eine Aussage, die gleichermaßen für die Mitglieder des Elferrates gilt. Bereits bei der PriPro waren diese in Ekstase ausgebrochen, als sie erkannten, dass der neue Prinz aus ihren Reihen kommt. Für beste Stimmung beim Frühschoppen sorgten die Tanzauftritte der „Hüpfer“ und des neuen Tanzmariechens der „Flöckchen“, Karola Flaute, sowie kühle Getränke.

„Ich war schon arg nervös“, gab Frank Hülsbusch beim Blick auf den Vorabend zu. Noch um kurz nach zehn habe er sich in der ausverkauften Kreienbaum-Arena gezeigt, um keinen Verdacht zu wecken, um sich dann still und heimlich zum Umziehen zurückzuziehen. „Ich war ja bereits zwei, drei Mal als Lockvogel dabei und habe gedacht, ich würde alles kennen.“

Wenn man dann aber plötzlich mit Großfürst Peter Steinkamp und der ehemaligen Tollität Thomas „Ömpe“ Wörmann allein sei und das Prinzenkostüm überstreife, wisse man plötzlich doch nicht mehr, was passiert: „Ich habe langsam angefangen zu begreifen, dass ich tatsächlich der neue Prinz bin.“

Überwältigt war Frank Hülsbusch auch vom anschließenden Einzug in die Halle, den er in dieser Form nicht erwartet, aber in vollen Zügen genossen habe. Und auch wenn die rauschende karnevalistische Nacht erst um 4 Uhr morgens endete, war die neue Tollität am Sonntagmorgen schon wieder hellwach. Erst schaute er sich mit Ehefrau Janina und Stiefsohn Arian den Einzug noch einmal im Stream an, ehe er der JuKa und der Prinzengarde in der „Alten Frieda“ einen Besuch abstatte.