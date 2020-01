Gerd Buller hofft, dass noch in diesem Jahr der erste Spatenstich für den Neubau einer Sporthalle an der Grundschule gelingen könne. Und er verband seinen Dank an die Stadt Warendorf für die gute Zusammenarbeit bei den bisherigen Planungen mit der Bitte, dass der TuS und die Grundschule als künftige Nutzer auch weiterhin an den Planungen für die Sportstätte beteiligt werden.

Auch am Verein selbst soll „gebaut“ werden: „Einen Verein von fast 1300 Mitgliedern auf Kurs zu halten, ist in Ausübung eines Ehrenamts kaum noch möglich“, bedauerte Buller, dass noch immer kein erster Vorsitzender gefunden wurde. In der Mitgliederversammlung im Juni soll daher die Satzung verändert werden, um die Arbeit auf mehr Schultern zu verteilen.

Foto: Andreas Engbert Buller wagte einen Blick in die Zukunft.

Buller dankte allen, die sich ehrenamtlich im TuS Freckenhorst engagieren. Rund 170 Ehrenamtliche seien in den verschiedenen Abteilungen derzeit aktiv und hätten, nach seiner vorsichtigen Berechnung, mindestens 27 200 Stunden ehrenamtlich geleistet. Diese Arbeit sei für einen Sportverein unverzichtbar.

Das Engagement der Mitglieder würdigte auch die stellvertretende Bürgermeisterin Doris Kaiser . Sie bekräftigte zudem, dass mit dem Bau der Sporthalle noch in diesem Jahr begonnen werden soll. Wenn alles gut laufe, soll im Herbst 2020 der erste Spatenstich erfolgen: „Das ist unser Ziel.“

In diesem Zusammenhang erläuterte Kaiser, dass die Boule-Abteilung, die derzeit noch auf dem künftigen Bauplatz der Sporthalle trainiert, mit ihren Trainingsplätzen auf das Sportgelände des TuS am Feidiek umziehen werde.

Mit ein paar Stimmungsliedern bereitete Céline Nienberg die Mitglieder und Gäste aus Politik, Wirtschaft und Vereinsleben auf den Besuch des Prinzenpaares der KG Silber-Blau vor. Prinzessin Manu und Prinz Dirk Nölker, die in ihrem elften Jahr in der Stiftsstadt die närrische Regentschaft inne haben, zeichneten Claudia Maibaum, Johannes Scheimann und Heinz Hanewinkel mit ihrem Sessionsorden aus.