Frank I. ergreift das Narrenzepter

„So ein Tag, so wunderschön wie heute . . .“ stimmte Warendorfs neuer Karnevalsprinz Frank Hülsbusch um kurz vor Mitternacht an. Es war der Schlusspunkt einer Prinzen-Proklamation (PriPro), die von Musik, Tanz und Überraschungen gespickt war und die Narren in der ausverkauften Kreienbaum-Arena nur selten auf ihren Plätzen hielt.

Fast viereinhalb Stunden zuvor war Hülsbusch mit den Formationen und den Gebrasa aus Sassenberg einmarschiert, hatte ein letztes Mal das Lied seines Vorgängers Carsten I. Wolff gesungen. Da ahnte noch niemand, dass der Oberhofsänger das Narrenzepter ergreifen wird.

Es folgte der neue Gardetanz der „Hüpfer“. Die über den Abend verteilten Garde- und Schautänze der „Hüpfer“ und „Flöckchen“ sowie des „WaKaGe-Balletts“ zählten zu den Höhepunkten der PriPro. Einmal mehr bewiesen die Tänzerinnen, dass sich die WaKaGe seit mehr als 50 Jahren auf sie verlassen und Tanzen Spaß machen kann.

„Das Lachen ist die Tür zum Leben, und von keinem Gericht lassen wir uns das nehmen“, rief Hermann-Josef Schulze-Zumloh . Der Präsident hatte nicht nur etwas zur Hetze der „rechten Populisten“ von der AfD und dem Klimawandel, sondern unter anderem auch zu lokalen Themen wie der Bürgermeisterwahl, Diskussionen um die Emsinsel oder zur Zukunft des Landgestütes zu sagen.

Erster Top-Act war Mario Reimer. Der Bauchredner brachte sein Publikum mit seinen Handpuppen und fetzigen Dialogen zum Lachen. „Ich habe Liebesbriefe in vier Sprachen“, sagte Reimer und bekam als Antwort von „Herrn Schulze“: „Na und? Ich zahle Alimente in acht Währungen.“ Ebenso heizten seine Puppen die Stimmung mit Karnevalsliedern an.

Nach der Ehrung der Jubiläumsprinzen Peter I. (Steinkamp), „das Sporttalent vom Möbel- und Küchentrend“ (2009), und Josef I. (Dreischulte), „der süße Bäcker von der Ems“ (1998), besang Ex-Prinz Hanns-Jörg Ahmerkamp, als Elvis Presley verkleidet, das Leben in Warendorf. Erst outete er sich als Fan der B 64n, ehe er Streitigkeiten im Stadtrat oder das Warten auf eine Baugenehmigung durch den Kakao zog, um abschließend eine neue Kneipenkultur für die Emsstadt zu fordern.

Als schnellsten Xylofonistes der Welt bezeichnet sich Dirk Scheffel. Mit zerzaustem Haar und Frack bot der leicht verwirrt und hyperaktiv wirkende Comedian eine Action-Musik-Show.

Wenig später dankte Prinz Carsten I. Wolff ab. „Es sind die Menschen, die einen Verein ausmachen, und wenn die so wunderbar sind wie hier in Warendorf, dann muss man sich um die Zukunft der WaKaGe keine Sorgen machen“, sagte er. Zur Erinnerung wurde ihm der prinzliche Halsorden verliehen.

„Den Kessel auf Betriebstemperatur“ brachte Dirk Elfgen. Der preisgekrönte Entertainer spielte mit dem Publikum und begeisterte mit Party- und Karnevalsschlagern wie „Country ­Roads“, „Cordula Grün“ oder „Ich war noch niemals in New York“ die Karnevalisten. Bereits beim ersten Song gingen die Hände in die Höhe, und es hielt niemanden mehr auf den Plätzen.

Was konnte da noch kommen? Erst das WaKaGe-Ballett mit einem „Best-of“, dann der Auftritt von Linda Weissink mit „Ich hab‘ den neuen Prinz gesehen“ – und natürlich der Prinz selbst. „Fünf Wochen darf ich ihr Prinz sei. Ich freue mich riesig darauf“, rief Prinz Frank den Narren zu. Nach Prinzenlied und Blaulichtfinale übernahmen die WaKaGe-Band sowie DJ Sven Korte das Kommando.