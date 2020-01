Mit dem Klönnachmittag hat der Heimatverein ein neues Format eingeführt, um an Menschen zu erinnern, die Warendorf geprägt haben. Interessierte „türmten“ sich geradezu im Restaurant des „Alten Gasthaus Wiese“. Kurzerhand nahmen die Besucher auch auf Tischen Platz, um die Leinwand besser sehen zu können.

Mechthild Wolff , die die Moderation des Nachmittages übernahm, begann mit einer kurzen Begrüßung. „Heute möchte ich ihnen Menschen in Erinnerung rufen, die unsere Stadt bunt gemacht haben. Menschen, die viele von ihnen noch gekannt haben und von denen Sie ganz sicher auch vieles zu erzählen haben.“

Als erstes widmete sich der Heimatverein Änneken Kuntze und ihrer Schwester Lilli. „Hier setzte die Warendorfer Jugend ihr Taschengeld in Schwabbel, Mohrenköppe, Brausepulver und andere Köstlichkeiten um“, hieß es zum Kaufhaus Kuntze, das damals an der Emsstraße 5 beheimatet war. Geprägt war der Bericht von vielen lustigen Erinnerungen. „Sie ist ein unvergessenes Warendorfer Original“, betonte Wulff.

Auch an den Kinokönig und Tanzlehrer Theo Sparenberg erinnerten sich noch viele – nicht nur sein Enkel könnte aus der goldenen Zeit des Kinos erzählen. Wolff war sich sicher: „Theo Sparenberg hätte sicher seine helle Freude daran, dass sein ‚Theater am Wall‘ sich heute wieder genau so prächtig präsentiert wie bei der Einweihung 1950 und dass es mit lebendigem Kulturleben gefüllt ist.“

Besonders frische Erlebnisse wurden an Ferdi Bichtler deutlich, der heute in Warendorf vermisst und dringend gebraucht würde. Der Künstler Dr. Winfried Totzek erzählte anschaulich, dass es ihm viel Freude gemacht hat, diesen originellen Charakter als Edelstahlfigur zu gestalten.

In eine ganz andere Welt tauchten die Zuhörer bei der Geschichte des begnadeten Musiklehrers Arthur Rosenstengel ein. „Es umgab ihn ein Hauch des Geheimnisvollen, der Bewunderung und der Hochachtung“, beschrieb Wulff. Neben den Kurzportraits der vier Persönlichkeiten zeigte der Heimatverein eine Auswahl an Bildern.

Nach dem Klön-Nachmittag ist vor dem Klön-Nachmittag, dachten sich wohl einige der Besucher. Denn bereits im Anschluss kam die Frage auf: Wann findet der nächste statt? Terminiert ist dieser allerdings noch nicht.