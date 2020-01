Leben nach der Schule

Die Schulzeit geht in die heiße Phase und als Schüler fängt die Planungsphase an. Doch für welchen Beruf soll ich mich entscheiden? Will ich überhaupt studieren? Vielleicht sogar Dual?

In den vergangenen Jahren hat sich die Auswahl an Berufen vervielfacht und bereitet Schülern großes Kopfzerbrechen. Aus diesem Grund bietet ein Zusammenschluss von „ Lions-Club Warendorf“, „ Rotary-Club Warendorf“ und Agentur für Arbeit Ahlen-Münster die Berufsinformationstage (BIT) an. Montagabend fand die Übergabe der Flyer im Scala Filmtheater an die Verantwortlichen der Schulen statt. „Wir freuen uns immer darüber, in den Schulen mit offenen Armen empfangen zu werden“, betonte Dr. Norbert Nottebaum vom Rotary-Club.

Das Konzept hinter der BIT ist simpel und dennoch sehr effektiv. „Wir haben mehrere Referenten zu den Gebieten. Einen Senior, mit viel Berufserfahrung, einen der noch im Studium steckt und einem Berufsanfänger“, erklärte Dr. Thomas Dorsel vom Lions-Club das Prinzip. Er selber hat dazu beigetragen, dass es in Warendorf zu diesem Angebot kommt. Ideen hierzu bekam er aus Paderborn. Anstoß waren jedoch seine eigenen Kinder. Seit Beginn der Veranstaltung hat sich das Angebot verdreifacht und die Tendenz ist steigend. Über 1000 Interessierte besuchen im Schnitt jährlich die BIT.

Diese richten sich an Schüler und Schülerinnen der Klassen zehn bis 13. Komprimiert auf acht Tage, vom 2. März bis 12. März, können sich interessierte Schüler sowie Eltern über verschiedene Berufsfelder informieren. An drei verschiedenen Standorten werden die Veranstaltungen stattfinden: am Mariengymnasium, am Laurentianum und an der Gesamtschule (Standort Von-Ketteler-Straße). Im Flyer ist den Veranstaltern leider ein Druckfehler unterlaufen. Hier wird noch der Standort des ehemaligen Augustin-Wibbelt-Gymnasiums aufgeführt. Diese Veranstaltungen finden alle an der Gesamtschule statt.

Bei der Auftaktveranstaltung gibt es einen besonderen Referenten. „Wir wählen bewusst immer jemanden aus, der nicht den direkten Weg gewählt hat“, erklärte Nottebaum. 2019 berichtete die Leiterin des Landgestütes Kristina Ankerhold über ihren Werdegang. Dieses Jahr wird Johannes Austermann unter dem Motto „Träume – nicht nur im Film!“ seinen Weg zum Kinobetreiber beschreiben.