Angriffe, Hass und Hetze gegen Ratsmitglieder in Warendorf

Beschimpfungen, Morddrohungen, Kratzer am Auto: Kommunalpolitiker sind immer öfter Ziel von Angriffen. Martin Schäpermeier, CDU-Ratsmitglied, hat das in den 40 Jahren seiner Ratstätigkeit selbst erlebt. Als er mal klare Kante in einer Ratssitzung zeigte, war hinterher die Motorhaube seines Autos zerkratzt.

Angriffe, Hass und Hetze in den sozialen Netzwerken – das veranlasste jetzt die CDU im Rat der Stadt Warendorf einen Antrag auf Überarbeitung der sogenannten Ehrenordnung zu stellen. Bislang sind Namen, Anschriften und Telefonnummern der Ratsmitglieder auf der Homepage der Stadt frei zugänglich und für jeden zu lesen. Das soll sich nach Ansicht der Christdemokraten ändern: „Die persönlichen Daten der Ratsmitglieder im Internetauftritt der Stadt sollen dauerhaft entfernt und nur noch berechtigten Personen mitgeteilt werden.“

Bürgermeister Axel Linke gab am Montagabend im Hauptausschuss zu bedenken, dass die Daten Pflicht seien und in Warendorf nur die Minimalanforderung des Gesetzgebers öffentlich ins Netz gestellt würden. Linke: „Wir verstoßen ansonsten gegen das Korruptionsbekämpfungsgesetz und werden von der Kommunalaufsicht gerügt.“

Dem vermochte CDU-Fraktionschef Ralph Perlewitz, von Hause aus Jurist, nicht ganz zu glauben: „Wir werden das noch mal juristisch prüfen lassen.“ Für ihn gehe zum Beispiel die Mitteilung, welches Ratsmitglied welchen Aufsichtsratsposten bekleide über die Minimalanforderungen hinaus. Infos, so der CDU-Fraktionschef, die nicht jederzeit zugänglich sein müssen.“

Vertretbar, so Linke, seien Angaben wie Name, Beruf und Ausschussgremien. Freiwillig seien Angaben wie Telefonnummer oder Email-Adresse. Wer dies nicht wünsche, müsse einen Widerruf an die Stadt richten. Mit Ablauf der Legislaturperiode nach der Kommunalwahl im September würden die Daten der Kommunalpolitiker, die nicht mehr antreten, sowieso aus dem Netz geworfen. Der Hauptausschuss wird sich in seiner nächsten Sitzung mit dem Thema beschäftigen.