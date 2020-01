Rund 400 Mädchen und Jungen aus den katholischen Kindertageseinrichtungen in Warendorf beteiligen sich im März an der Misereor-Fastenaktion „Solibrot“. Mit verschiedenen Aktionen tauchen sie dabei ein in andere Kulturen und lernen die Welt von Kindern kennen, die oft nicht das tägliche Brot und den täglichen Reis zum Leben haben.

Die Erzieherinnen und Erzieher der Kindertagesstätten informierten sich zusammen mit Verbundleiterin Heike Wiesmann , Pastoralreferentin Marion Bause und Stefanie Pfennig vom Haus der Familie über die „Solibrot“-Aktion. Auch pädagogische Fachkräfte aus Ennigerloh, Sendenhorst, Albersloh und Telgte nahmen an der Fortbildung teil. Im Pfarrheim St. Marien stellten Markus Hofmeister vom Verein „Theomobil“ und Miriam Thiel vom Hilfswerk Misereor religionspädagogische Bausteine für die Aktion in der Kita vor, übten Lieder ein und gaben Einblicke in die „Solibrot“-Trommelreise. Mit dieser Veranstaltung, die die Kinder auf eine Fantasiereise in ein afrikanisches Misereor-Projekt mitnimmt, endet am 27. März die Aktionswoche in den Kitas.

Marion Bause freut sich auf die Aktion, vernetzt sie doch die Kitas mit der Eine-Welt-Arbeit in der Pfarrei St. Laurentius. „Wir möchten den Mädchen und Jungen aus unseren Kitas zeigen, wie und wo Ehrenamtliche sich für Menschen in anderen Ländern einsetzen, denen es nicht so gut geht wie uns“, sagt die Pastoralreferentin. Dafür stehen in der Aktionswoche vom 23. bis 27. März unter anderem Besuche in den Eine-Welt-Läden auf dem Programm.

Aus Sicht von Stefanie Pfennig passt die Solibrot-Aktion gut zum Jahresthema „Schöpfungsbewahrung und Nachhaltigkeit“ des Hauses der Familie. So werden die Mädchen und Jungen im März in der neuen Küche des Hauses der Familie Brote und Brötchen backen und diese gegen eine Spende als Zeichen der Solidarität mit Kindern in der Einen Welt abgeben. Mit dem Geld unterstützt Misereor Projekte für Mädchen in Kenia, Straßenkinder in Indien und ein Schulprojekt in Madagaskar.

„Die Einrichtungen werden sich schon in den kommenden Wochen mit dem Thema ‚Teilen‘ beschäftigen“, kündigt Heike Wiesmann an. So werde der Blick bereits bei den Jüngsten für das Thema geschärft und verdeutliche den Kindern, dass Teilen Spaß machen kann. „Die Aktion vermittelt damit nicht nur Wissen, sondern zeigt auch eindrucksvoll, dass das Engagement für die Eine Welt schon bei den Kleinen etwas bewirken kann“, ist die Verbundleiterin überzeugt.