„Wohnen mit Carsharing – umweltfreundliche Mobilität beginnt vor der Haustür“. Die Fördergemeinschaft Wohngebiet Düsternstraße/Diekamp möchte auf den Stadteilauto-Zug aufspringen und fragt zurzeit im Wohngebiet nach dem Bedarf ab. „Dieses Angebot könnte für viele Nachbarn in unserem Wohngebiet von großem Interesse sein, die nur vorübergehend ein Fahrzeug benötigen oder auf den Zweitwagen verzichten möchten“, so Hartmut Gispert vom Vorstand der Fördergemeinschaft.

Er und seine Frau haben jeder ein Auto. Gispert könnte sich vorstellen, auf Dauer nur noch ein Fahrzeug und als zweiten Schritt sogar gänzlich auf ein Auto zu verzichten. „Vor der Haustür fahren wir mit unseren E-Bikes. Das Auto brauchen wir nur noch, wenn wir Verwandte in Süddeutschland besuchen oder in Urlaub fahren.“ Aber auch dafür, so Gispert, gebe es eine Lösung.

Dass Carsharing in Wohngebieten funktioniert und noch viel mehr bewirkt, beweise Oliver Hock aus Beckum, heißt es in dem Aufruf der Fördergemeinschaft. Hock möchte mit seinem Carsharing für den ländlichen Raum eine multimodale Alternative zum eigenen Auto schaffen. Bei ihm können Interessierte maßgeschneidert vorübergehend einen Leihwagen buchen. Auch das Ehepaar Gispert, wenn es zum Beispiel in Urlaub fahren möchte. Allerdings mit genügend Vorlauf.

Bisher hat Hock zwölf Teilautos in Städten und Gemeinden im Kreis stationiert, unter anderem in Beckum, Oelde, Everswinkel, Drensteinfurt, Sendenhorst und Ostbevern.

Der Vorteil: Teure Stellplätze und Tiefgaragen, die auf die Miete aufgeschlagen werden, entfallen. Die geplanten Flächen können anderweitig genutzt werden. Die Mieter haben den Vorteil, dass die Mietkosten geringer sein können.

Und vor allem: Das eigene Auto wird überflüssig und spart somit enorme Kosten.

Wer sich entscheidet, in solch ein neues Wohngebiet mit Carsharing zu ziehen, entscheidet sich bewusst für den Verzicht auf einen eigenen Pkw. Der Trend geht immer mehr dahin: „teilen“ statt „besitzen“. Nicht nur der Umweltgedanke steht hier im Vordergrund, auch eine neue Lebensqualität entsteht. Die Straßen sind nicht mehr mit parkenden Autos vollgestopft, Kinder können wieder auf der Straße spielen, mehr Raum für Grünflächen und Spielplätze entstehen, lästige Parkplatzsuche erübrigt sich.

Wer den Komfort-Tarif bei Oliver Hock bucht, der zahlt eine Monatsmiete von 7,50 Euro, eine Stundenpauschale von 1,90 Euro sowie eine Kilometerpauschale von 0,24 Euro. Darin sind Benzinkosten enthalten. Für Tages- und Wochenendnutzungen gelten Rabatte. Es gibt Preisangebot für Vielfahrer und Einsteiger. Fahren kann damit jeder, der sich online registriert. Das Fahrzeug wird über Handy-App oder Chip-Karte geöffnet; Schlüssel liegen im Fahrzeug.

„Umweltbewusste Mobilität war mir immer schon wichtig. Außerdem habe ich mich oft über die hohen Kosten für mein eigenes Auto geärgert.“ Das brachte Oliver Hock auf den Gedankten, Car-Sharing in der Provinz anzubieten.

Bis zum 9. Februar nimmt die Fördergemeinschaft des Wohngebietes noch Meldungen entgegen. Vier Interessierte haben sich bereits gemeldet, erzählt Gispert. Das Ziel sind 15 Interessenten – zunächst aus dem Wohngebiet. Aber auch Bewohner der angrenzenden Straßenzügen (Freckenhorster Straße oder Breite Straße) dürften sich gerne melden.

Und der Vorsitzende der Fördergemeinschaft weiß auch schon einen Stellplatz für das Stadtteilauto: der Parkplatz am Alten Lehrerseminar. Bestenfalls mit Ladesäule für ein E-Auto. Auf der Jahreshauptversammlung der Fördergemeinschaft am Mittwoch, 1. April, werde man dann das Ergebnis des Aufrufs bekanntgeben.