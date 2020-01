Auf ganz hohem Spaß-Niveau

Die Erkältungs- und Grippewelle macht auch vor Pasquale Aleardi und den Phonauten, die am 1. Februar um 20 Uhr im Theater am Wall auftreten, nicht Halt. Als das Trio sich in der vergangenen Woche in Köln zu Proben verabredet hatte, fielen diese erst einmal flach. Pasquale Aleardi alias „Paco“, der aus Berlin angereist war, kränkelte, Marc „Mary“ Leymann hatte sich eine Lungenentzündung zugezogen, und Jörg „Spike“ Hamers litt unter einem Infekt. Den Fragen von WN-Redakteurin Joke Brocker stellten die herausragenden Multi-Instrumentalisten sich dennoch.

Phonauten – was verbirgt sich hinter diesem Namen?

Leymann: Den Namen hat mein Kollege Spike erdacht. Er bedeutet in etwa „Matrose des Klangs“. Das sollte man aber nicht zu wörtlich nehmen.

Wie ist es denn zur Zusammenarbeit mit Pasquale Aleardi gekommen, mit dessen Namen man ja erst einmal Kino- und Fernsehfilme assoziiert?

Leymann: Ich kenne Pasquale schon seit etwa 17 Jahren. Wir hatten damals eine Band zusammen. Big Gee.

Aleardi: Wir haben zusammen beim Deutschen Rock-Pop-Preis den ersten Preis gewonnen in der Kategorie Funk. Das war ein Türöffner zur Plattenfirma, zu unserer ersten Platte.

Leymann: Die achtköpfige Truppe hat sich 2010 aufgelöst und drei Mitglieder, nämlich die Autoren der Texte und der Musik, haben einige Auftritte im Trio bestritten, bis sich 2011 der Dritte im Bunde verabschiedete. 2016 rief mich Pasquale dann mit einer Anfrage im Gepäck an und wir spielten mit meinem Studiopartner Jörg Hamers einen Auftritt auf dem ersten Filmfest in Hamburg. Dann beschlossen wir, die Band fortzusetzen und nahmen 2017 ein Doppel-Livealbum in Berlin auf.

Aleardi: Ich würde sagen, die Phonauten gibt es seit diesem Live-in-Berlin-Konzert Anfang Februar 2017.

Stehen Sie alle drei – trotz des prominenten Namens Pasquale Aleardi – gleichberechtigt auf der Bühne?

Aleardi: Ja total. Wir sind ja Kumpels und bevor wir auf die Bühne gehen, nehmen mich die beiden immer hoch, weil ich Schauspieler bin und weil ich bekannter bin. Da triezen und beleidigen sie mich immer. Irgendwann habe ich die Jungs gefragt „Warum sagt ihr das nicht auch zwischen den Songs? Ist doch lustig, wie ihr euch benehmt.“ Erst hatten sie Hemmungen und meinten, das könnten sie nicht machen, weil ich doch so bekannt sei. Aber irgendwann haben sie auf der Bühne doch so mit mir geredet, wie sie das immer machen. Das kam sehr gut an und wurde irgendwann zum Bestandteil der Show. Wir sind sehr authentisch. Das ist ein tolles Prädikat für uns, absolute, hundertprozentige Authentizität im Spaß haben und im Musik machen.

Auf der Bühne nennen Sie einander Paco, Mary und Spike. Paco von Pasquale. Das erschließt sich mir, aber Mary?

Aleardi: Wir hatten mal ein Radio-Interview, in dem die Moderatorin aus Versehen Mary statt Marc gesagt hat. Wir fanden das lustig und haben ihn dann nur noch Mary genannt. Irgendwann hat er es akzeptiert und angenommen. (lacht) Man muss so etwas nur lange genug machen . . .

Und Spike?

Leymann: Jörg Hamers wird Spike genannt, weil er so aussieht wie der berühmte Hund aus Tom & Jerry.

Sie machen Anti-Depressions-Musik? Was ist das?

Aleardi: (lacht) Das ultimative Zaubermittel gegen schlechte Laune. Nach so vielen Konzerten kann ich sagen: Kommst du traurig rein, gehst du glücklich raus bei uns. Definitiv. Das ist eine wilde Mischung aus Rock, Funk, Pop, Swing, gepaart mit ironischen, witzigen Texten. Wir haben das Ziel, die Laune des Zuschauers auf ein anderes Level zu heben. Das gelingt in 99 Prozent der Fälle. Das Feedback ist wirklich toll. Es macht extrem viel Spaß. Allein schon die Tatsache, mit den Phonauten – wir sind ja auch gute Freunde – auf die Bühne zu gehen. Ich glaube, wir selbst haben noch mehr Freude als die Konzertbesucher, und diese Lust und die Freude, die wir haben, die sprühen wir ins Publikum hinaus und stecken es an.

Im Vorgespräch hat Marc Leymann mir erzählt, dass im Publikum vor allem Damen über 60 sitzen, die Pasquale Aleardi sehen möchten.

Aleardi: (lacht) Hat er das gesagt? Das ist, weil er mich hasst. Eigentlich wünscht er sich, dass die Leute wegen ihm kommen. Als er, weil er mich ja so hasst – und natürlich liebt er mich auch – das einmal öffentlich gesagt hat, habe ich erklärt, dass er im Grunde seines Herzens ein heißblütiger Italiener sein wolle – obwohl ich ja nur ein halber bin. Und dann haben Spike und ich Marc gezwungen, das offenzulegen. Wir hatten ihn mal dabei ertappt, dass er „Azzurro“ spielte. Das musste er jetzt vor dem Publikum machen. Inzwischen ist es zur festen Nummer in unserem Programm geworden, dass die böse Mary „Azzurro“ spielt.

Apropos Spielen. Sie alle singen und sind hervorragende Multi-Instrumentalisten. Welchen musikalischen Background haben Sie?

Leymann: Spike hat ein abgebrochenes Kirchenmusikstudium vorzuweisen und sein Herz dann der Rockmusik verkauft. Er spielt Bass, Gitarre, Schlagzeug. Und singen kann er auch. Ich selbst habe Jazz studiert und schnell festgestellt, da wird zu wenig gelacht. Ich spiele Gitarre, Saxofon, Querflöte und singe wie ein Kakadu. Pasquale singt, spielt Melodika, Klavier und die Shakerbanane.

Aleardi: Ich habe mit elf angefangen Klavier zu spielen und wollte Musik studieren, ehe ich 1992 beim öffentlichen Besuchstag der Schauspielakademie der Züricher Hochschule der Künste zuguckte. Ich war sofort Feuer und Flamme und habe mir gedacht, wer will denn acht Stunden am Tag am Klavier sitzen, wenn man hier so viele unterschiedliche Dinge mit dem Körper machen kann in Bezug aufs Menschsein an sich. Ich habe dann witzigerweise nur noch in dieser Schauspielakademie gelebt. In Raum Nummer acht. Ich durfte den großen Schrank umbauen, in dem hatte ich meine Synthesizer. Eigentlich wurde der Raum zum Musikstudio umgebaut. Immer, wenn es um Musik ging, war ich – auch an der Schauspielakademie – am Start und das ist so geblieben. Auch am Theater, auch für Filme. Zur Theaterverfilmung von „Baal“ mit Matthias Schweighöfer habe ich zum Beispiel musikalisch beigetragen. Die Musik war ein Teil, der immer weiter gelebt wurde – und jetzt natürlich auf ganz hohem Niveau, auf ganz hohem Spaß-Niveau mit den Phonauten.

Was machen die Phonauten, wenn Pasquale Aleardi zu Dreharbeiten unterwegs ist, Theater spielt oder in Musical-Produktionen die Hauptrolle singt ?

Leymann: Mein Kollege Jörg und ich sitzen meistens im Studio in Köln und denken uns lustige Dinge und Lieder aus.

Wenn Sie zu dritt als Pasquale Aleardi & Die Phonauten unterwegs sind, scheinen Sie vor allem in kleineren Häusern zu spielen. Suchen Sie die Club-Atmosphäre?

Aleardi: Umso intimer, umso besser. Unser Programm ist auch so ausgerichtet, wir sind total interaktiv mit den Leuten. Das ist in einem Riesensaal schwer möglich. Ich kann mich dann kaum bändigen und hüpfe schon das ein oder andere Mal ins Publikum.

Das Konzert beginnt am 1. Februar um 20 Uhr im TaW. Der Eintritt beträgt 25 Euro, keine Ermäßigung