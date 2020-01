Überlegungen, einen Elektronik-Fachmarkt im Umfeld des Bahnhofs anzusiedeln, haben sich zwar inzwischen erübrigt, gleichwohl beschäftigen sich Politik und Verwaltung weiterhin mit der Gestaltung des Bahnhofs-Quartiers – auch um die Funktionsfähigkeit des Hauptzentrums zu sichern. Um den Standort städtebaulich sinnvoll entwickeln zu können, bedarf es eines Entwicklungskonzeptes für das gesamte Areal. Ob die Ansiedlung einer oder mehrere Einzelhandelseinrichtungen verkehrlich überhaupt realisierbar ist, sollte ein Verkehrsgutachten zeigen, das die Verwaltung beim Planungsbüros IPW Ingenieurplanung Wallenhorst in Auftrag gegeben hat. Das Büro hatte nach Prüfung des Ist-Zustandes drei denkbare Entwicklungsszenarien durchgespielt und neben der Ansiedlung eines ursprünglich an dieser Stelle geplanten Elektronikfachmarktes die Ansiedlung eines Aldi-Marktes angenommen. Tatsächlich gibt es Überlegungen der Firma Aldi , den jetzigen Standort am August-Wessing-Damm aufzugeben und an den alten Standort in Bahnhofsnähe zurückzukehren. Der Grundstückseigentümer der fraglichen Fläche habe am 16. Januar einen Antrag auf Aufstellung eines Bebauungsplanes gestellt, teilte Baudirektor Peter Pesch jetzt im Ausschuss für Umwelt, Planung und Verkehr (UPV) mit.

„ Ein Parkhaus auf dem sehr schmalen Grundstück zu bauen, ist grundsätzlich möglich. Ein Parkhaus auf dem sehr schmalen Grundstück zu bauen, ist grundsätzlich möglich. “ Baudirektor Peter Pesch

Antworten auf die Frage, ob neben der Ansiedlung des Discounters im Bahnhofsumfeld „vielleicht noch ein bisschen mehr“ geht, wie es Pesch formulierte, sollte das Verkehrsgutachten geben, das Manfred Ramm vorstellte. Der Ingenieur aus Wallenhorst empfahl eine Variante, bei der das Quartier zu 90 Prozent über Wilhelmstraße und B 64 und zu 10 Prozent über die Bahnhofstraße/Blumenstraße erschlossen würde. Egal, ob sich zwei oder möglicherweise drei neue Unternehmen im Bahnhofsbereich ansiedeln, für die Kreuzung Wilhelmstraße/B64 würde das auf jeden Fall Mehrverkehr bedeuten. Zwischen 2735 und im extremsten Fall 4335 Fahrzeuge am Tag. Um die dann vor allem für Linksabbieger mangelhafte Situation auf der Kreuzung Wilhelmstraße/B64 zu verbessern, empfehlen die Planer eine Anpassung der Ampelschaltung, die mit Straßen.NRW abgestimmt werden müsste. 70 Stellplätze bräuchte nach Ansicht der Planer ein Discounter, 26 ein Elektrofachmarkt, für einen dritten Nutzer gehen sie von einem Bedarf von 50 Parkplätzen aus. Vor diesem Hintergrund und mit Blick auf das Konzept „Ruhender Verkehr für die Altstadt“ schlägt die Verwaltung der Politik nun den Bau eines kommunalen Parkhauses vor: „Weil der Raum begrenzt ist, wenn wir weitere Flächen über das Aldi-Grundstück hinaus planen, muss die Parkplatznutzung umorganisiert werden“, bemerkte Peter Pesch. Und: „Ein Parkhaus auf dem sehr schmalen Grundstück zu bauen, ist grundsätzlich möglich.“