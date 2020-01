Rosa Haus mit Lebensphilosophie

Es war Liebe auf den ersten Blick: Vor gut einem Jahr haben Ina und Mat Oakley das Haus an der Königsstraße 6 zwei Mal besichtigt. Dann haben sie es gekauft. Heute nennen sie es manchmal liebevoll das Märchenhaus – oder einfach „das rosa Haus“. Gelebt haben Ina, die Ostwestfälin und Mat, der gebürtige Australier aus Melbourne, zuvor in pulsierenden Großstädten wie Melbourne, London und zuletzt München und Berlin – das rosa Haus in Warendorf haben sie jetzt zu ihrem gemeinsamen Zuhause gemacht. Weil es hier so beschaulich ist und das Jobangebot gut passte. Ein weiterer Pluspunkt: Auch die fünfjährige Tochter fand das rosafarbene „Märchenhaus“ wunderschön.

Und tatsächlich hat das Ehepaar aus dieser spontanen Verliebtheit heraus in jedes Detail des Hauses ganz viel Liebe hineingesteckt. Sie findet sich bis in die optischen Feinheiten hinein wieder und auch in den Ideen, dieses Haus mit Leben zu erfüllen.

Immerhin stand das in einem zarten Rosa getauchte Fachwerkhaus zuvor rund zwei Jahre zum Verkauf. „Ich konnte gar nicht glauben, dass solch ein Haus mitten in der Stadt noch zu haben war“, erinnert sich Mat an seine erste Begegnung mit dem Gebäude an der Königsstraße. Seine Frontfensterscheiben tragen jetzt einen feinen Schriftzug: Auf dem einen Fenster findet sich die Zahl 1541; auf dem anderen Fenster steht Klaas Wein . Klaas Wein im Haus Klaas – in Anlehnung an die laut Denkmalliste ursprüngliche Besitzerin Mathilde Klaas.

„Das Haus stammt aus dem Jahr 1541, unglaublich. Das war noch bevor der erste Europäer in Australien war“, kann es Mat Oakley kaum fassen. Der Schriftzug Klaas Wein verrät, dass das „Märchenhaus“ tatsächlich von seinen neuen Besitzern mit Leben, ja sogar mit einer Lebensphilosophie erfüllt wird.

Denn hier haben die beiden sich nicht nur den Traum vom eigenen Haus erfüllt, sondern auch noch die Möglichkeit gefunden, das, was sie in ihrem bisherigen Leben so sehr schätzen gelernt haben, zusammenzubringen: gute Weine und nette Menschen – wunderbare Begegnungen, die das Leben schön machen.

Genauso lautet die Philosophie ihres neuen Weinangebots. Mit der Klaas Wein GbR möchten sie ein Stück „Gutes und schönes Leben“ in die Stadt bringen. Dafür steht der Weinverkostungsraum mit den angrenzenden Präsentationsräumen im vorderen Teil des Hauses. An dem Tisch mit der schweren Eichenbohlenplatte, die der Hausherr im Nachbarort Everswinkel aufgetan und selbst bearbeitet hat, finden rund zwölf Personen Platz. Hier darf bei einem guten Glas Wein das Leben genossen werden. „Als wir gelesen haben, dass die vorderen Räume des Hauses als Gewerberäume eingetragen waren, war es zunächst ein spontaner Gedanke“, erzählt Ina Oakley. „Wir beide sind in unserem Freundeskreis schon bekannt für verrückte Ideen, und so haben wir uns auch an die Umsetzung getraut.“ Der Genussfaktor „Leben“ soll im Vordergrund stehen.

Auf drei Standbeine haben die Oakleys das Konzept ihres kleinen Ladens gestellt. Das trägt eine ganz persönliche Handschrift. Es gibt dort französische Weine. „Denn die Franzosen haben den Rotwein fast erfunden“, kommentiert Mat Oakley. Und es gibt deutsche Weine. „Denn es gibt so gute deutsche Weißweine“, ergänzt der Australier. Und natürlich sind da auch australische Weine. Das muss der Australier Oakley gar nicht erst kommentieren. Da lacht er nur verschmitzt. Nicht zuletzt hat ihn das Thema Wein in seiner Heimat geprägt, denn aufgewachsen ist er nicht in der Großstadt Melbourne, sondern eher ländlich. „Der nächste Winzer war 400 Meter entfernt, und meine Eltern liebten guten Wein.“

Die beiden Wahl-Warendorfer, die hauptberuflich als Art-Director (sieger-design) beziehungsweise Maschinenbau-Ingenieur (Firma Devex) arbeiten, sind sich einig: „Wir sehen in unserem Wein-Laden das Gleiche wie in dem Haus. Er gibt uns neue Möglichkeiten. Alles, was wir dabei tun, ist ein schöner privater Ausgleich.“ Deshalb läuft auch alles erst jetzt mit einem Soft-Opening an. Ideen dafür haben sie schon im Kopf: Der Laden soll zu einer Plattform werden, zu einem Treffpunkt, – um Kunst oder Musik zu präsentieren, um Geschichten zu erzählen oder vielleicht um beim Yoga zu entspannen.

Das Ehepaar Oakley hofft auch darauf, dass ältere Menschen die Königsstraße 6 zum Treffpunkt machen für den Austausch über frühere Zeiten. Alles natürlich immer mit einem guten Glas Wein, denn „das Leben ist schön“. Ina Oakley hat ihre Handschrift als Art-Director auf die Geschäftsausstattung gelegt – ein kräftiges Rot, altrosa und viele frische Blüten. Immer auf der Spur des „schönen Lebens“.

Aus einer schönen Tradition während der Restaurierungsphase heraus hat sich für die Oakleys die Idee für den Champagner Friday ergeben.

Zwischen 17 und 19 Uhr stehen Perlweine im Mittelpunkt. „In der Bauphase haben wir jeden Freitag mit solch einem Wein in einem edlen Glas den Wochenrückblick gehalten“, sagt Ina Oakley. Diese Wochen waren anstrengend – jedes denkmalgeschützte Gebäude hat seine Herausforderungen. „Aber die Stadt und die Ämter haben uns gut unterstützt bei unseren Plänen und wir haben uns gegenseitig motiviert“, betont Mat Oakley. „Wir haben viel dazu gelernt. Und etwas Geduld braucht man auch.“

Öffnungszeiten: freitags 17 bis 19, samstags 13 bis 18 Uhr