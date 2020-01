Es gibt viele gute Gründe, gerne in Warendorf – egal ob Kernstadt oder Ortsteil – zu leben. Viele dieser Gründe wurden seit 2018 im so genannten „Strategieprozess“ zusammengetragen. Aber es wurden auch Schwachpunkte offengelegt und mögliche Handlungsfelder definiert.

Nach Expertenrunden und einer geschlossenen Bürgerversammlung fand der Findungsprozess am Samstag mit einer öffentlichen Bürgerversammlung im Sparkassenforum ein vorläufiges Ende. 80 Bürger waren der Einladung der Stadt und des für den Strategieprozess verantwortlichen Büros „KoRiS“ gefolgt.

In einem ersten Teil fasste „KoRiS“-Geschäftsführerin Stephanie Rahlf die bisherigen Schritte des Prozesses zusammen und befragte Bürgermeister Axel Linke , Kulturamtsleiter Rolf Breuer und Büchereileiterin Birgit Lücke nach ihren bisherigen Eindrücken aus der Arbeit am Strategieprozess. Sie zeigten sich beeindruckt vom Engagement der Bürger und dem Gemeinschaftsgeist. „Die Leute wollen sich zusammen auf den Weg machen“, freute sich Birgit Lücke.

Dann durften die Versammlungsteilnehmer selbst aktiv werden. An verschiedenen Stellwänden diskutierten sie in Gruppen die bisher ausgearbeiteten Kernthemen Mobilität, Bildung und Pferdestadt sowie „Querschnittthemen“, die viele Bereiche des Lebens berühren: Kommunikation, Vernetzung in der Region und Digitalisierung. Zudem beleuchteten die Teilnehmer das Thema Lebensqualität an einer Station näher.

Deutlich wurde, dass die Anwesenden ähnliche Schwerpunkte gefunden haben wie schon zuvor. So erschienen vielen die Themen Mobilität und Bildung wichtig. Durchaus geteilter Meinung waren die Anwesenden, wenn es ums Thema „Pferd“ geht.

Auch wenn wohl die meisten die Bedeutung gerade für die Außenwerbung der Stadt erkennen, scheint die Pferdeliebe vielen Einwohnern auch zu weit zu gehen.

Als bisher noch nicht genanntes Kernthema, das viel Zuspruch erhielt, brachten die Bürger während der Versammlung den Naturschutz ins Gespräch.

Mit der öffentlichen Bürgerversammlung ging die Bürgerbeteiligung am Strategieprozess zu Ende. Das externe Beratungsbüro wird nun die Ergebnisse zusammenfassen und an die Stadt übergeben.

„Für mich haben sich heute hier noch einige gute ergänzende Aspekte ergeben“, freute sich Bürgermeister Axel Linke über die Beteiligung der Bürger.

Das Strategiepapier solle dann im Rat beschlossen werden. So solle die Ausrichtung, wie sich die Stadt Warendorf in den nächsten Jahren aufstellen möchte, festgelegt werden. „Es gilt, daraus Maßnahmen zu erarbeiten, um diese Ziele zu erreichen“, erhofft sich Linke einen positiven Effekt des Prozesses: „Das Papier soll nicht in der Schublade verschwinden, sondern Handlungsgrundlage für uns in den nächsten Jahren sein!“