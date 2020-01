Viel zu tun gab es für die Mitglieder des Löschzugs Freckenhorst im vergangenen Jahr. Auch wenn mit 61 Alarmierungen die Zahl der Einsätze im Vergleich zum Vorjahr um gut 20 gesunken ist, haben sie insgesamt mit 2175 Dienststunden rund 25 Dienststunden mehr geleistet als im Jahr zuvor. Das berichtete Löschzug-Schriftführer Rainer Poppenborg am Samstag während der Generalversammlung des Löschzugs im Saal Huesmann.

„Dies ist nur die Spitze des Eisbergs“, ergänzte der stellvertretende Löschzugführer Sebastian Hoeps, dass noch viele zusätzliche Stunden für Vorbereitung für Ausbildung, der Mitarbeit in Arbeitsgruppen sowie Pflege der Ausrüstung und des Gerätehauses aufgebracht wurden. „Dazu gehört viel Idealismus, eine sehr ausgeprägte soziale Einstellung“, dankte er den Kameradinnen und Kameraden für ihren Einsatz. Und er dankte den anwesenden Kommunalpolitikern für die Wertschätzung, die die Feuerwehr aus Richtung Politik erfahre.

Besonders freute er sich über die Indienstnahme des neuen Hilfeleistungslöschfahrzeugs, das im Oktober ausgeliefert wurde und ein optimales Einsatzmittel sei. Das Fahrzeug wird am 26. April im Rahmen des Tages der offenen Tür eingeweiht.

Neu in den Löschzug aufgenommen wurden Daniel Dietrich, Chris Düsterhues, Michael Tünte und Verona Lo Bianco. Anton Bergmann wurde in die Ehrenabteilung verabschiedet. Damit besteht der Löschzug Freckenhorst nun aus 61 Mitgliedern.

Seit 50 Jahren ist Bernhard Fölger Mitglied der freiwilligen Feuerwehr. In Abwesenheit wurde der ehemalige Löschzugführer (1984-2002) für die lange Treue geehrt. Für 40-jährige Mitgliedschaft wurden Ludger Wesseler, Karl-Heinz Tünte und Rolf Möller ausgezeichnet, Roland Sendker für 25-jährge Mitgliedschaft. Seit zehn Jahren sind Thomas Reimer, Simon Voges und Jan Willmann Mitglied der Feuerwehr. Als Leiter der Feuerwehr Warendorf zeichnete Christof Amsbeck Louis Bijlsma für die erste und Christian Reinker für die 15. Teilnahme am Leistungsnachweis aus.

Erfreut zeigte sich die Löschzugführung, dass die Planungen für ein neues Gerätehaus in diesem Jahr wohl konkret in Angriff genommen werden und der Löschzug mit in die Planungen involviert werde. „Das ist das größte Feuerwehrprojekt in Freckenhorst seit vielen Jahren“, so Sebastian Hoeps.

Erstmalig war nicht mehr die gesamte Jugendfeuerwehr bei der Löschzugversammlung anwesend. Grund sei die wachsende Mitgliederzahl. Die Jugendfeuerwehr der Feuerwehr Warendorf bleibe jedoch in Freckenhorst verwurzelt. Jugendfeuerwehrwart Daniel Stählker bestätigte das und erläuterte, dass die Strukturen innerhalb der Jugendfeuerwehr entsprechend angepasst wurden. So gebe es nun unter anderem zwei verschiedene Altersgruppen.