„Das war kein Kniff, das ist Rechtsanwendung“, belehrte Baudirektor Peter Pesch in der jüngsten Sitzung des UPV-Ausschusses Andreas Hornung . Das SPD-Mitglied hatte einen formaljuristischen Schritt hinterfragt, den die Verwaltung gegangen war, als sie im vergangenen Jahr einen positiven Bauvorentscheid für einen Elektronikmarkt am Sonderstandort August-Wessing-Damm herausgab. Mit der formellen Bestätigung habe der Elektromarkt (Gutachter Ramme, der, wie berichtet die Entwicklung des Bahnhofsquartiers aus verkehrstechnischer Sicht unter die Lupe genommen hatte, sprach von einem Expert-Markt) nun das Recht, sich an dieser Stelle anzusiedeln, brachte Stadtplanerin Pascale Kaell den komplexen Sachverhalt auf den Punkt.

Bis zu dieser Ende des Jahres von der Politik befürworteten Ausnahme hatte es stets geheißen, dass die Ansiedlung eines Elektro-Fachmarktes auf dem einstigen Bürgerhof-Gelände dem Einzelhandelskonzept der Stadt Warendorf widerspreche. Außerdem widersprach die Ansiedlung dem auch für das EKZ Bürgerhof geltenden Bebauungsplan „Sondergebiet zwischen Hellegraben und Schützenpark“.

Bei der Prüfung der Bauvoranfrage des Elektronik-Marktes hatte die Verwaltung Fehler im Bebauungsplan festgestellt. Demzufolge galt das Sondergebiet als unbeplanter Innenstadtbereich. Wohl wissend, dass die Stadt unter diesen Umständen eine ortsübliche Bebauung zulassen müsste, notfalls sogar darauf verklagt werden könnte, stimmte die Politik der Ansiedlung des Marktes zu.

Der Elektronikmarkt sei nun als formaler Bestand zu werten, erklärte Peter Pesch. „Der ist jetzt gedanklich da.“ Der Baudezernent empfahl den Ausschussmitgliedern dringend, nun wieder „die Zügel in die Hand“ zu nehmen, wieder in eine Steuerung zu gehen, um die Art der Nutzung im Umfeld des Elektromarktes beeinflussen zu können: „Unter dem Gesichtspunkt unserer Einzelhandelsentwicklung und der Einzelhandelsstudie halten wir es für zwingend erforderlich, hier weiter steuernd tätig zu werden.“ Ziel müsse es sein, an diesem Standort zentrumsrelevante Sortimente anzubieten. Um das Fenster einer völlig ungesteuerten weiteren Entwicklung zu schließen, brauche es einen neuen Aufstellungsbeschluss, um, für den Fall, dass es weitere Ansiedlungsvorhaben geben sollte, die den Grundüberlegungen der Stadt entgegen stehen, die Möglichkeit zu haben, mit einer Veränderungssperre gegenzusteuern.

Diesen Aufstellungsbeschluss solle man dann aber zügig durchziehen, befand Dr. Hans Günther Schöler (FDP). Denn sobald Aldi den Standort verlasse, ergebe sich ein neues Problem, wenn jemand unter Hinweis auf Paragraf 34 eine Einzelhandelsnutzung anstrebe, „die wir nicht haben wollen“. Damit sprach Schöler dem Chef der Bauverwaltung aus der Seele. Auch Pesch riet den Ausschussmitgliedern, dem Rat den Aufstellungsbeschluss zu empfehlen. Dem Einzelhandelskonzept widerspreche er nicht. Pesch: „Die Planung, die wir Ihnen heute empfehlen, soll der Umsetzung des Einzelhandelskonzeptes dienen.“ Außerdem trage sie dazu bei, die Vorgaben der Regionalplanung für den Gesamtstandort weiter einzuhalten.