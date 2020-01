Landrat Dr. Olaf Gericke überreichte Bürgermeister Axel Linke jetzt die Haushaltsverfügung 2020. Der Kreis Warendorf als finanzielle Kommunalaufsicht hat damit grünes Licht für den Haushalt der Stadt Warendorf gegeben. Die Stadt kann ihn jetzt vollständig bewirtschaften. Am 13. Dezember 2019 hatte der Rat der den Haushalt 2020 beschlossen. Er hat ein Volumen von etwa 92 Millionen Euro. Seit 2016 weisen die Jahresabschlüsse der Stadt positive Ergebnisse aus, die der Ausgleichsrücklage zugeführt wurden. So konnte Eigenkapital aufgebaut werden. Auch für den anstehenden Abschluss 2019 rechnet die Verwaltung mit einem Jahresüberschuss. Wenn die Prognosen zutreffen, kann der durch die positiven Jahresergebnisse seit 2016 begonnene Eigenkapitalaufbau fortgeführt werden, so der Kreis als finanzielle Kommunalaufsicht.